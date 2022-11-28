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أسعار القمح تتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر
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أسعار القمح تتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

أسعار القمح تتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

أسعار القمح تتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر
١٠:٤٦:١٥ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار القمح، اليوم، في بورصة شيكاغو، مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، في ظل هبوط أسواق السلع الأولية والأسهم.

وأشار محللون إلى أن مظاهرات الصينيين احتجاجا على إدارة حكومتهم المشددة لإجراءات التعامل مع جائحة كورونا، ساهمت بقوة في تراجع أسعار القمح.

إمدادات رخيصة من روسيا

وقال محللون وتجار إن الإمدادات الرخيصة من روسيا ودول أخرى بالبحر الأسود تزيد المنافسة أمام القمح الأميركي وإن الأسعار انخفضت لمستويات كافية لتحفيز عمليات بيع لأسباب فنية.

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أسعار القمح والحبوب اليوم

وانخفض عقد القمح الأكثر تداولا بمجلس شيكاغو للتجارة 2.6% إلى 7.76 دولار ونصف السنت للبوشل بعدما سجل في وقت سابق 7.73 دولار وربع السنت للبوشل وهو أدنى مستوياته منذ 22 أغسطس.

وارتفع فول الصويا 0.2% إلى 14.38 دولار ونصف السنت للبوشل مدعوما بتقرير من وزارة الزراعة الأمريكية عن بيع صادرات حجمها 110 آلاف طن لجهات لم يكشف عنها.

وتأثر القمح الأميركي أيضا بالمنافسة حسبما قال مات أمرمان مدير مخاطر السلع الأولية لدى «ستون إكس».

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