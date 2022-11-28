«أوريون» تصل إلى أبعد مسافة عن الأرض في مدار حول القمر

تواصل – وكالات:

من المقرر أن تصل المركبة “أوريون” غير المأهولة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، إلى أبعد مسافة عن الأرض يوم الاثنين، لتستكمل بنجاح النصف الأول من مهمة “ارتيمس1″، التي تهدف في النهاية إلى إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر.

وستقطع المركبة مسافة تصل إلى 270 ألف ميل من الأرض، في منتصف مهمتها بعد أن بدأت في مدارها العكسي البعيد حول القمر يوم الجمعة.

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البقاء في مدار 50 ألف ميل فوق سطح القمر

وقال مايك سارافين، مدير مهمة “أرتميس1”: “لقد أكملنا إلى حد كبير المحطة المغادرة نحو القمر. سنمر بفترة من الوقت تدور حول القمر في مدار رجعي بعيد، ثم سنحصل على محطة العودة”.

ستبقى المركبة في مدار حوالي 50 ألف ميل فوق سطح القمر لمدة أسبوع تقريبًا من أجل اختبار أنظمة الملاحة على متنها قبل أن تعود إلى الأرض في 5 ديسمبر تقريبًا، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

ومن المقرر أن تقدم “ناسا” تحديثًا لاختبار مهمة “أرتميس 1” في الساعة 5 مساءً يوم الاثنين من مركز جونسون للفضاء في هيوستن، حيث تدخل “أوريون” يومها الثاني عشر في الفضاء.

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المهمة تسير وفقًا للخطة رغم الانتكاسة الطفيفة

وأشار مسؤولو “ناسا” إلى أن المرحلة الأولى من المهمة كانت تسير وفقًا للخطة بعد انتكاسة طفيفة تعرضت لها، حيث فقد التحكم في المهمة الاتصال مؤقتًا بالسفينة غير المأهولة لمدة 47 دقيقة يوم الأربعاء.

قال مدير برنامج أوريون، هوارد هو ليل الأحد: “الأداء الجيد في جميع المجالات على جميع أنظمتنا الفرعية وأنظمتنا، وبالتأكيد سعيد بالأداء”.

ومن بين الاختبارات التي ستجريها “أوريون” ثلاث حروق صيانة مدارية لإبقاء المركبة الفضائية في مسارها. كما خطط المهندسون لإجراء فحص على مدار 24 ساعة لأداء المحرك.

وتمهد مهمة “أرتميس 1” التي انطلقت من مركز كينيدي للفضاء في 16 نوفمبر، الطريق لرواد الفضاء للعودة إلى سطح القمر لأول مرة منذ عام 1972، في عام 2025 أو 2026 كجزء من مهمة “أرتميس 3”.

في العام المقبل، سيكون رواد الفضاء على متن مركبة “أرتميس 2″، والتي ستدور حول الأرض والقمر كجزء من أول رحلة تجريبية مأهولة للمهمة.