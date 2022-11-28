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شاهد.. البرق يضيء سماء قطاع تهامة في الباحة

شاهد.. البرق يضيء سماء قطاع تهامة في الباحة

شاهد.. البرق يضيء سماء قطاع تهامة في الباحة
٠٩:٥٥:٢٤ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء قطاع تهامة في منطقة الباحة، مساء اليوم الإثنين.

وظهر خلال المقطع أجواء رعدية وبرق أضاء سماء القطاع التهامي في منطقة الباحة، في مشهد مهيب.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وتشمل الأجزاء الساحلية, في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شرقية تتحول تدريجيا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل الى 45كم /ساعة على الأجزاء الشمالية مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل الى المترين والنصف مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية.

وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج تصل الى مائج مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية.

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الكلمات الدلالية:
الباحة البرق تهامة قطاع تهامة منطقة الباحة

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