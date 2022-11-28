أهم 10.. ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان وتحذير المرور من خطأ شائع أثناء القيادة

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. ولي العهد يطلق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض

لس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله.. المزيد هنا

«الجوازات» تُوضح طريقة تمكين أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للبوابة الإلكترونية «مقيم» تمكين أصحاب المنشآت.. المزيد هنا

بالفيديو.. أول تعليق لمرور الرياض على حادثة سقوط جمل من مركبة على طريق تركي الأول

‏باشر مرور منطقة الرياض حادثة سقوط جمل من مركبة على طريق تركي الأول، نتج عنه تضرر مركبة، والتنسيق.. المزيد هنا

محكمة تقضي بسجن رئيس دولة عربية مدى الحياة بتهمة الخيانة العظمى

قضت محكمة بسجن الرئيس السابق لجزر القمر أحمد عبد الله سامبي مدى الحياة بتهمة الخيانة العظمى أمام محكمة أمن الدولة.. المزيد هنا

حتى لا تدمر عملك.. 5 أشياء احذر مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي

لا يقتصر ما ينشره المرء عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي على ردود الفعل من جانب المتابعين.. المزيد هنا

براتب 21 ألف ﷼.. «أكسفورد للطيران» تبدأ برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لمختلف المؤهلات

أعلنت أكاديمية أكسفورد للطيران، عن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، لحاملي رخصة الطيار التجارية، لحملة مختلف المؤهلات.. المزيد هنا

شاهد.. صور مشروع مطار الملك سلمان أحد أكبر المطارات في العالم

نشرت فضائية “الإخبارية”، صورًا لمخطط مطار الملك سلمان الذي سيكون واحدًا من أكبر المطارات في العالم.. المزيد هنا

المرور يحذر من سلوك خاطئ أثناء القيادة يُعرّض صاحبه لهذه الغرامة

حذرت إدارة المرور من سلوك خاطئ يرتكبه البعض أثناء القيادة ويعرضهم لخطر كبير.. المزيد هنا

ارتكب جريمة غريبة.. حبس رقيب في الحرس الوطني الكويتي 13 سنة

قضت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الاثنين، بحبس رقيب يعمل في الحرس الوطني 13 سنة وحبس شريكه 10 سنوات عن تهمة الاستيلاء على أسلحة وذخيرة تعود للحرس الوطني وبيعها لآخرين.. المزيد هنا

سيول قوية تتسبب في وفاة شخصين وانهيار مبانٍ بدولة عربية (فيديو)

شهد سكان غرب ليبيا وشمالها موجة واسعة من الأمطار الغزيرة، وصلت حد السيول، تسببت في وفاة شخصين ، وانهيار طرق وتضرر في البنية التحتية.. المزيد هنا