مركز الدراسات والبحوث القانونية يعلن توفر وظائف شاغرة

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أعلن مركز الدراسات والبحوث القانونية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسمى الوظيفي :

مساعد باحث

المؤهلات والخبرات

– درجة البكالوريوس في القانون.

– خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال القانونية.

المسؤوليات:

– المشاركة في إعداد البحوث والدراسات القانونية ونشرها وضمان اتباع الأساليب البحثية المعتمدة

– إعداد الدراسات المعيارية

– تنفيذ أعمال البحث المكتبي وتزويد الباحث بالمعلومات اللازمة.

– المشاركة في إعداد دراسات المقارنات المرجعية.

– المشاركة في أرشفة المخرجات البحثية وحفظها، بالتنسيق مع إدارة المعرفة القانونية والخدمات البحثية.

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مدير إدارة الاستشارات

المؤهلات والخبرات

بكالوريوس – على الأقل- أو ما يعادله في مجال القانون

خبرة لا تقل عن 12 سنة في المجال نفسه. أخصائي.

المهام:

تطوير وتحقيق ومراجعة الخطط والأهداف التشغيلية الخاصة بإدارة الاستشارات وتحقيقها ومراجعتها بما يتناسب مع استراتيجية قطاع الاستشارات والشؤون القانونية.

تقديم الاستشارات القانونية الداخلية في جميع أعمال المركز الإدارية وتعاقداته الخارجية

الإشراف على عمل موظفي الإدارة والمهمات الموكلة قيادة تحديد وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بإدارة الاستشارات.

تطور سياسات واجراءات ادارة الاستشارات وضمان تطبيقها.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2022

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم : ( هنا ).