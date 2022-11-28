الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مركز الدراسات والبحوث القانونية يعلن توفر وظائف شاغرة
الكوليرا تجتاح دارًا للمسنين في لبنان.. وتحذير عاجل من السلطات
شاهد.. البرق يضيء سماء قطاع تهامة في الباحة
وظائف بمستشفى قوى الأمن للعمل في الرياض.. التفاصيل ورابط التقديم
أهم 10.. ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان وتحذير المرور من خطأ شائع أثناء القيادة
هواوي تفاجئ متابعيها بهاتف قابل للطي.. مواصفات Mate X 3

الرئيسية

 /

فرص

 /

مركز الدراسات والبحوث القانونية يعلن توفر وظائف شاغرة

مركز الدراسات والبحوث القانونية يعلن توفر وظائف شاغرة

مركز الدراسات والبحوث القانونية يعلن توفر وظائف شاغرة
١٠:١٣:٠٩ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الدراسات والبحوث القانونية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسمى الوظيفي :

مساعد باحث

المؤهلات والخبرات

– درجة البكالوريوس في القانون.

– خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال القانونية.

المسؤوليات:

– المشاركة في إعداد البحوث والدراسات القانونية ونشرها وضمان اتباع الأساليب البحثية المعتمدة

– إعداد الدراسات المعيارية

– تنفيذ أعمال البحث المكتبي وتزويد الباحث بالمعلومات اللازمة.

– المشاركة في إعداد دراسات المقارنات المرجعية.

– المشاركة في أرشفة المخرجات البحثية وحفظها، بالتنسيق مع إدارة المعرفة القانونية والخدمات البحثية.

اقرأ أيضا:

عبر بوابة التوظيف.. «الضريبة والجمارك» تعلن عن وظائف شاغرة

مدير إدارة الاستشارات

المؤهلات والخبرات

بكالوريوس – على الأقل- أو ما يعادله في مجال القانون

خبرة لا تقل عن 12 سنة في المجال نفسه. أخصائي.

المهام:

تطوير وتحقيق ومراجعة الخطط والأهداف التشغيلية الخاصة بإدارة الاستشارات وتحقيقها ومراجعتها بما يتناسب مع استراتيجية قطاع الاستشارات والشؤون القانونية.

تقديم الاستشارات القانونية الداخلية في جميع أعمال المركز الإدارية وتعاقداته الخارجية

الإشراف على عمل موظفي الإدارة والمهمات الموكلة قيادة تحديد وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بإدارة الاستشارات.

تطور سياسات واجراءات ادارة الاستشارات وضمان تطبيقها.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2022

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم : ( هنا ).

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الرياض فرصة عمل مركز الدراسات والبحوث القانونية وظائف إدارية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف بنظام العقود في جامعة الملك فيصل

وظائف بنظام العقود في جامعة الملك فيصل

١١:٢٦ ص، الثلاثاء، ٠١ أبريل ٢٠١٤
وظائف بمركز الأمير سلطان لمعالجة وجراحة أمراض القلب

وظائف بمركز الأمير سلطان لمعالجة وجراحة أمراض القلب

١١:٣٤ م، الأثنين، ١٢ نوفمبر ٢٠١٨
لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.. وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم

لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.. وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم

٠٥:١٠ م، الأثنين، ١٠ يناير ٢٠٢٢
وظائف إدارية وفنية شاغرة بمستشفى قوى الأمن بمكة 

وظائف إدارية وفنية شاغرة بمستشفى قوى الأمن بمكة 

١١:١٢ ص، الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *