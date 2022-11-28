«أبشر» يطلق خدمة تتيح للوالدين الموافقة على سفر الأبناء الأقل من 18 عامًا

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت منصة “أبشر”، خدمة إلكترونية جديدة تتيح للوالدين الموافقة على سفر أحد أفراد الأسرة ممن دون 18 عامًا.

وبموجب الخدمة الجديدة، سيسمح لأحد الوالدين (الأب – والوالدة) بالموافقة على إنجاز إصدار الجواز أو تجديده أو إصدار تصريح سفر لأفراد الأسرة ممن هم دون سن 18 عامًا.

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أبشر الجوازات

وتقدم منصة “أبشر” خدماتها للمواطنين في المملكة لكافة الخدمات الإلكترونية ومن بينها “أبشر الجوازات”، التي تتيح إصدار الجواز الإلكتروني.

ويمكن إصدار الجواز لمن هم بعمر 21 سنة وأكبر مباشرة

وجود هوية وطنية لمن هم أكبر من 12 سنة وحتى أقل من 21 سنة

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إصدار جواز السفر الجديد عبر أبشر

وفي حالة إصدار جواز السفر الجديد عبر أبشر، يجب اتباع مجموعة من الخطوات، ومنها:

الدخول إلى منصة أبشر.

اختيار خدمات أفراد الأسرة.

اختيار خدمة إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة.

اختيار طلب إصدار جواز شخصي.

اختيار أفراد الأسرة.

تحميل الصورة الشخصية والموافقة على الصورة والاسم المترجم والشروط الأحكام.

اختيار عنوان التوصيل وسداد الرسوم

تأكيد الطلب لعملية الإصدار.

و”أبشر”، هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية يتيح للمواطنين وللمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات.

ويربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًا. يخدم التطبيق 21 مليون مشترك ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية. ويقدم الخدمات مجانًا على مدار 24 ساعة