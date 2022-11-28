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رسالة من «الأمن العام» لضيوف الرحمن أثناء أداء العمرة

رسالة من «الأمن العام» لضيوف الرحمن أثناء أداء العمرة

رسالة من «الأمن العام» لضيوف الرحمن أثناء أداء العمرة
٠٩:٤٢:٣٢ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

طالب “الأمن العام” من ضيوف الرحمن الالتزام في أداء العمرة بالتاريخ والوقت المحدد في التصريح.

ونشر حساب “الأمن العام” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة قال فيها :” ضيف الرحمن .. التزم في أداء العمرة بالتاريخ والوقت المحدد في التصريح”.

أكد تطبيق توكلنا توفير خدمات تقنية متكاملة لضيوف الرحمن عبر بوابة المناسك في تطبيق توكلنا خدمات.

ومن ضمن هذه الخدمات “بوابة المناسك”، وتهدف إلى التسهيل على المستخدم للوصول إلى جميع الخدمات الخاصة بوزارة الحج والعمرة، وذلك لجعل تجربة ضيوف الرحمن تجربة روحانية سهلة ومتكاملة كل عام.

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وتتيح مناسك الخدمات التالية:

– خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة

– خدمة إعادة جدولة تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة

– خدمة ابلغني عند توفر حجوزات لليوم أو الذي يليه

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الكلمات الدلالية:
الأمن العام العمرة رسالة الأمن العام ضيوف الرحمن

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