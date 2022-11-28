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هواوي تفاجئ متابعيها بهاتف قابل للطي.. مواصفات Mate X 3

هواوي تفاجئ متابعيها بهاتف قابل للطي.. مواصفات Mate X 3

هواوي تفاجئ متابعيها بهاتف قابل للطي.. مواصفات Mate X 3
٠٩:٤٩:١٣ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تجري شركة هواوي تعديلا جديدا في تصميم الإصدار القادم Mate X3، حيث تتبنى تصميم Galaxy Z Fold4 الذي يتميز بحماية الشاشة الداخلية الأكبر المميزة بحجم 8 إنش بالغطاء الخارجي.

هواوي تستعد لإنتاج Mate x3

وأكدت مصادر  أن هواوي طورت النموذج الأولي من هاتف Mate X3 بالفعل إستعداداً للإنتقال إلى مرحلة الإنتاج الضخم.

من جانب أخر أشارت التوقعات إلى أن هواوي تقدم الجيل الثالث من الهواتف القابلة للطي بمستوى تسعير جيد، إلا أنه يدعم الإتصال بشبكات 4G/LTE فقط، مع نموذج مخصص من رقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

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تغيير تصميم هاتف Mate x2

اتجهت العملاق الصيني هواوي إلى تغيير تصميم هاتفها القابل للطي Mate X2، حيث قامت الشركة بالعودة إلى التصميم الأصلي لهذه الفئة من هواتف الشركة في 2022.

ويأتي Mate Xs 2 بمستوى تسعير أقل إلا أن التقارير تشير إلى حجم الشاشة 7.8 إنش يمثل نقطة ضعف في تصميم هذا الإصدار.

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أخبار هواتف هواوي سامسونج شركة هواوي هواتف قابلة للطي

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