الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عبر بوابة التوظيف.. «الضريبة والجمارك» تعلن عن وظائف شاغرة
«أبشر» يطلق خدمة تتيح للوالدين الموافقة على سفر الأبناء الأقل من 18 عامًا
المستشفى التخصصي يعلن توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية
ما حكم الإحرام للعمرة في الطائرة قبل محاذاة الميقات بنصف ساعة؟ «الخثلان» يجيب
بتكلفة 6 ملايين ريال.. المياه الوطنية تعلن انتهاء تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب بأملج
3 إجراءات مهمة لمنع اختراق حسابك في الواتساب (فيديو)

الرئيسية

 /

محليات

 /

عبر بوابة التوظيف.. «الضريبة والجمارك» تعلن عن وظائف شاغرة

عبر بوابة التوظيف.. «الضريبة والجمارك» تعلن عن وظائف شاغرة

عبر بوابة التوظيف.. «الضريبة والجمارك» تعلن عن وظائف شاغرة
٠٩:٢٧:١٤ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات،  وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي أول تحليلات البيانات

المؤهلات والخبرة

مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو علوم البيانات أو ما يعادلها.

ما لا يقل عن سنتين من الخبرة ذات الصلة.

خبير الشراكات

المؤهلات والخبرة

مطلوب درجة البكالوريوس في الاتصالات أو العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

 

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

 

رابط التقديم (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
اخبار السعوديبة الزكاة والضريبة فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. «الرويس» يكشف مصير «كنوز الحجرة النبوية»

بالفيديو.. «الرويس» يكشف مصير «كنوز الحجرة النبوية»

٠٤:١٤ م، الجمعة، ١٢ مايو ٢٠١٧
(المكافحة) تطالب (الفساد) بالتحقيق في تجاهل 50 % من الدوائر الحكومية قرارَ منع التدخين

(المكافحة) تطالب (الفساد) بالتحقيق في تجاهل 50 % من الدوائر الحكومية قرارَ منع التدخين

٠٤:٣٩ م، السبت، ٣١ مارس ٢٠١٢
(الأرصاد) تحذر من رياح مثيرة للأتربة على الرياض حتى التاسعة مساءً

(الأرصاد) تحذر من رياح مثيرة للأتربة على الرياض حتى التاسعة مساءً

١٢:١٨ م، الأثنين، ٠٨ يوليو ٢٠١٣
«الصندوق العقاري» يُدرج 124 ألف متعثر في «سمة» ويقلص مدة الانتظار

«الصندوق العقاري» يُدرج 124 ألف متعثر في «سمة» ويقلص مدة الانتظار

٠٣:٣٧ م، الجمعة، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *