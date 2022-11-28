عبر بوابة التوظيف.. «الضريبة والجمارك» تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي أول تحليلات البيانات

المؤهلات والخبرة

مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو علوم البيانات أو ما يعادلها.

ما لا يقل عن سنتين من الخبرة ذات الصلة.

خبير الشراكات

المؤهلات والخبرة

مطلوب درجة البكالوريوس في الاتصالات أو العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا)