ما حكم الإحرام للعمرة في الطائرة قبل محاذاة الميقات بنصف ساعة؟ «الخثلان» يجيب

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قال الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن الإحرام للعمرة داخل الطائرة قبل الميقات جائز، وإن كان على خلاف الأولى.

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الإحرام في الطائرة قبل محاذاة الميقات؟

جاء ذلك ردًا على سؤال لمن أراد العمرة وسافر بالطائرة وخشى أن يفوت عليه الإحرام قبل الميقات، فأحرم قبل الميقات بنصف ساعة، فهل هذا صحيح؟

وأجاب الخثلان: “نعم صحيح، كونه يحرم قبل الميقات هذا صحيح، لكن الأفضل أن يحرم عند محاذاة الميقات، وإذا كان في الطائرة قبيل المحاذاة احتياطًا، لأن الطائرة تسير بسرعة كبيرة تتراوح ما بين 800 كلم إلى 1000 كلم”.

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مساحة المواقيت صغيرة

وأضاف: “ومساحة المواقيت صغيرة قد تكون واديًا، أو مساحة صغيرة، تقطعها الطائرة في وقت وجيز، والدقيقة الواحدة مؤثرة، لذلك إذا احتاط وأحرم قبيل محاذاة الميقات كان هذا حسنًا، لأنه لو تأخر دقيقة ربما كانت مؤثرة، لكن لو أحرم قبل الميقات بنصف ساعة، وإن كان خلاف الأولى فهذا صحيح”.