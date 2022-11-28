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بتكلفة 6 ملايين ريال.. المياه الوطنية تعلن انتهاء تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب بأملج
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بتكلفة 6 ملايين ريال.. المياه الوطنية تعلن انتهاء تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب بأملج

بتكلفة 6 ملايين ريال.. المياه الوطنية تعلن انتهاء تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب بأملج

بتكلفة 6 ملايين ريال.. المياه الوطنية تعلن انتهاء تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب بأملج
٠٨:٥٧:٣٧ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة في القطاع الشمالي الغربي أنها أنهت تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب في بعض أحياء محافظة أملج بتكلفة تجاوزت (6) ملايين ريال.

 

وأوضحت الشركة، أن المشروع يهدف إلى إيصال خدمات المياه إلى أحياء: (أبو شجرة، الجبنون، العليا، النسيم)، حيث تم تنفيذ أكثر من (39.6) كم متر طولي من الشبكات.

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وأضافت أن لمنطقة تبوك ومحافظة أملج جزءًا كبيرًا من خططها التطويرية في المستقبل القريب، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها، ولضمان الاستمرارية والكفاءة، والعمل على تقديم خدمات مياه مستدامة ذات جودة نوعية، بما يحقق الأهداف المرجوّةِ منها.

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أملج اخبار السعودية السعودية اليوم شركة المياه مشروع المياه

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