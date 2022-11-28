3 إجراءات مهمة لمنع اختراق حسابك في الواتساب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني، سالم الحربي، ببعض الإجراءات المهمة لضمان أمن حساب المستفيد في تطبيق التراسل الفوري في الواتساب.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه بعد ملاحظة تسريب بيانات الملايين من حسابات الواتساب خلال الفترة الماضية، يجب التحقق من عوامل الأمان لمنع أي عمليات اختراق.

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وتابع الحربي “يمكن حذف أي شخص غريب يتدخل على حسابك، من خلال الذهاب للإعدادات والدخول على الأجهزة المرتبطة وفي حالة ملاحظة أي شخص غريب يتم فورا تسجيل خروج.

وأضاف سالم الحربي “ثانيا يجب مراسلة دعم واتساب، ومن خلالهم يمكن معرفة أي شخص غريب ويتم حذفه وضمان حسابك”.

وختم الخبير التقني سالم الحربي بقوله “إن التحقق بخطوتين أمر مهم جدا، لضمان حماية حسابات واتساب، ومنع أي عمليات هاكرز أو اختراق للبيانات”.

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