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حجب خاصية التتبع وتحريف أرقام هياكلها.. الإطاحة بـ«عصابة» سرقة المركبات في الرياض

حجب خاصية التتبع وتحريف أرقام هياكلها.. الإطاحة بـ«عصابة» سرقة المركبات في الرياض

حجب خاصية التتبع وتحريف أرقام هياكلها.. الإطاحة بـ«عصابة» سرقة المركبات في الرياض
٠٨:١١:٤٧ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطنين لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في سرقة مركبات وتحريف أرقام هياكلها وحجب خاصية التتبع فيها.

وحسب بيان الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت دوريات الأمن بمحافظة صبيا في منطقة جازان، قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبته 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
جرائم الرياض سرقة سيارات شرطة الرياض عصابة الرياض

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