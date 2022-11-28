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جهود جبارة ومتكاملة.. أجواء إيمانية رائعة في المسجد الحرام خلال العطلة الدراسية

جهود جبارة ومتكاملة.. أجواء إيمانية رائعة في المسجد الحرام خلال العطلة الدراسية

جهود جبارة ومتكاملة.. أجواء إيمانية رائعة في المسجد الحرام خلال العطلة الدراسية
٠٨:١٥:٠٧ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أشادت قاصدات بيت الله الحرام، بالجهود الجبارة والمتكاملة داخل أروقة المسجد الحرام خلال العطلة الدراسية.

يأتي ذلك فيما تكثف وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام جهودها وخدماتها المقدمة للقاصدين والقاصدات بالتزامن مع العطلة الدراسية من خلال حشد طاقاتها وتفعيل كافة الإمكانات التقنية والبشرية للإسهام في خلق بيئة إيمانية مفعمة بالسكينة لضمان أداء العبادات بكل يسر وراحة وطمأنينة .

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تيسير زيارة المسجد الحرام

وخلال استطلاع لرضد الانطباعات والآرباء حول الخدمات المقدمة من منسوبات الرئاسة العامة، عبرت القاصدات عن سعادتهن البالغة بالخدمات والتيسيرات خلال زيارتهن إلى المسجد الحرام.

وقالت فاطمة عبد الخالق: “تعجز الكلمات عن الشكر للوكالة النسائية وكافة الأخوات القائمات على التنظيم والترتيب داخل المصليات النسائية وأثمن لهن الاستقبال الرائع داعيةً المولى -عز وجل- أن يكتب لهن الأجر العظيم”.

وقالت رجاء محمد والبسمة تعلو محياها: “أعبر عن شكري البالغ لما شاهدته من الجهد الجبار والمتكامل ففي الحقيقة إنني لا أجد عبارات تصور البيئة الروحانية المثالية التي نحظى بها، فشكرًا للكوادر النسائية بجميع مستوياتها على مايبذلن من جهود ليست عملية فحسب بل تعدتها للإنسانية وجزاهن الله خير الجزاء”.

وأبدت هبة سليمان سعادتها الغامرة بالتعامل الحاني من قبل طاقم وكالة الشؤون النسائية وامتنانها للجهود القيمة المبذولة والتي أسهمت في خلق أجواء روحانية جميلة.

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انبهار بالخدمات المقدمة

 

وعبرت رحمة خالد عن مشاعر الفرحة التي تختلجها قائلة “لا يمكنني وصف ما شعرت بهِ فقد أبهرتني الخدمات المقدمة للقاصدين والقاصدات فكل شيء متوفر ولله الحمد، فلكم منا خالص الشكر على مابذلتموه في خدمة قاصدات بيت الله الحرام جعلهُ المولى القدير في ميزان حسناتكن”.

وعمدت وكالة الشؤون النسائية إلى تسخير كافة امكانياتها وخدماتها المقدمة لقاصدات البيت العتيق، والتركيز على جودة الأداء والسعي وراء التحسين المتواصل وتكثيف الجهود القائمة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله – والتي تقتضي بالوصول إلى الريادة في مجال خدمة الحرمين الشريفين.

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