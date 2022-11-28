الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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للمواطنين فقط.. غرفة نجران تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية

للمواطنين فقط.. غرفة نجران تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية

للمواطنين فقط.. غرفة نجران تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية
٠٧:٢٤:٢٨ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت غرفة نجران عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) وبالتعاون مع شركة المراعي لحضور مقابلات وظيفية بمدينة نجران لوظيفة (سائق نقل ثقيل).
واشترطت غرفة نجران، أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسمى الوظيفي:-

سائق نقل ثقيل.
الشروط المطلوبة:-
  • رخصة نقل ثقيل سارية الصلاحية.
  • العمر لا يقل عن 26 سنة وكحد أقصى 29 سنة.
  • حاصل على شهادة الثانوية فأقل.
المميزات:-
 رواتب وبدلات مجزية تصل إلى 4,593 ريال.
مكان الحضور:-
مقر الغرفة الرئيسي.

موعد الحضور:-

يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 2022/11/30م و 2022/12/01م، الساعة 9 صباحاً.

تفاصيل الإعلان (اضغط هنا)
وللتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
الكلمات الدلالية:
غرفة نجران فرص وظائف وظائف شاغرة

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