للمواطنين فقط.. غرفة نجران تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت غرفة نجران عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) وبالتعاون مع شركة المراعي لحضور مقابلات وظيفية بمدينة نجران لوظيفة (سائق نقل ثقيل).
واشترطت غرفة نجران، أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
المسمى الوظيفي:-
سائق نقل ثقيل.
الشروط المطلوبة:-
- رخصة نقل ثقيل سارية الصلاحية.
- العمر لا يقل عن 26 سنة وكحد أقصى 29 سنة.
- حاصل على شهادة الثانوية فأقل.
المميزات:-
رواتب وبدلات مجزية تصل إلى 4,593 ريال.
مكان الحضور:-
مقر الغرفة الرئيسي.
موعد الحضور:-
يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 2022/11/30م و 2022/12/01م، الساعة 9 صباحاً.
تفاصيل الإعلان (اضغط هنا)
وللتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل (اضغط هنا)