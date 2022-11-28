للمواطنين فقط.. غرفة نجران تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية

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أعلنت غرفة نجران عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) وبالتعاون مع شركة المراعي لحضور مقابلات وظيفية بمدينة نجران لوظيفة (سائق نقل ثقيل).

واشترطت غرفة نجران، أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسمى الوظيفي:- سائق نقل ثقيل. الشروط المطلوبة:- رخصة نقل ثقيل سارية الصلاحية.

العمر لا يقل عن 26 سنة وكحد أقصى 29 سنة.

حاصل على شهادة الثانوية فأقل. المميزات:- رواتب وبدلات مجزية تصل إلى 4,593 ريال. مكان الحضور:- مقر الغرفة الرئيسي. موعد الحضور:-