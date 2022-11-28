المستشفى التخصصي يعلن توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (كاتب) في كل من (الرياض، جدة) حملة الثانوية العامة كحد أدنى.

المسميات الوظيفية

– كاتب – وظائف متعددة – الرياض Clerk – Various – Riyadh) المتطلبات : شهادة الثانوية العامة مع إجادة استخدام الحاسب الآلي ومستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– كاتب – وظائف متعددة – جدة Clerk – Various Jeddah) المتطلبات : شهادة الثانوية العامة مع إجادة استخدام الحاسب الآلي ومستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي :

– أداء أعمال الكتابة والمراسلات واستلام الفواتير والشيكات وغيرها من الوثائق. – نسخ المعلومات من سجل لآخر وتنظيم الملفات. – الإجابة على المكالمات الهاتفية ونقل الرسائل وتوزيع البريد. – نسخ المستندات وطباعة الأوراق من خلال أجهزة الطباعة المكتبية.

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مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي



– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة. – برنامج مساعدة الموظفين. – مرافق ترفيهية للموظفين.

– بدل سكن ومواصلات. – تطوير مهني مستمر

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين. – مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي. – إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

خطوات استخدام نظام التوظيف

-1 الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى

2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل

بالضغط على (Register today) – العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف. -4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام العبارة (Clerk). 5- اختيار الوظيفة (Clerk) وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط : ( هنا).

مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه، في موعد أقصاه نهاية يوم الخميس 1444/5/14هـ (الموافق 2022/12/8م).