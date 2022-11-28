إطلاق نار بـ«أصفهان» ومقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الاثنين، أن موظفاً بالحرس الثوري قتل بإطلاق نار من قبل مجهولين في أصفهان وسط البلاد.

وقال بيان قيادة الأمن في محافظة أصفهان، أنه “في عملية مسلحة بمدينة أصفهان، أصيب أحد العاملين في الحرس الثوري الإيراني، ويدعى “رضا داستاني”، بعدة طلقات بسلاح ناري من قبل مجهول”.

وفي وقت سابق، أدانت أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، كل أشكال العنف المستمر ضد الأطفال من قبل السلطات الإيرانية.

ودعت المنظمة إلى وضع حد لكافة أشكال العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال في إيران، وسط تقارير عن مقتل 50 طفلًا وإصابة العديد، وسط الاحتجاجات التي تشهدها إيران، حسب «CNN».

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وأوضحت في بيان لها، أنها لا تزال قلقة للغاية بشأن عميات المداهمات والبحث التي تجري في المدرس، مؤكدة أن المدارس يجب أن تكون دائمًا أماكن آمنة للأطفال، لافتة إلى أنها أبلغت السلطات الإيرانية بمخاوفها بشكل مباشر، منذ وقوع أول ضحية بين الأطفال، في ظل الاحتجاجات.

وأكدت أنها تكرر مرة أخرى، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى قوات الأمن الإيرانية، للامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المناسبة.

يأتي هذا مع استمرار الاضطرابات واتساع رقعة الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، ووسط دعوات متزايدة من المحتجين والنشطاء عبر الإنترنت لـ«يونيسف»، ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، لاتخاذ إجراءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي تحدث ضد الأطفال في إيران.

فيما رفضت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، التعاون مع بعثة تقصي الحقائق المعينة من مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن طهران لن تتعاون على الإطلاق مع لجنة تقصي الحقائق التي أعلن عن تشكيلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

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