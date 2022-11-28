بمزايا تنافسية.. وظائف شاغرة في «مطارات الرياض».. رابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة مطارات الرياض، عبر حسابها الرسمي لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مدير البرنامج Program Manager

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو أي تخصص ذي صلة.

خبرة 5 + سنوات من الخبرة في هذا المجال.

المهام الوظيفية:

يدير مشاريع العمليات من البداية إلى النهاية.

يضمن توافق المشاريع مع الأهداف الاستراتيجية للعمليات

يعطي الأولوية للمشاريع وفقًا لاحتياجات أعمال العمليات

ينشئ ويحافظ على خطط المشروع ، وتقارير حالة المشروع الأسبوعية ، وتقارير تقييم المخاطر ، ويطور عروض المراجعة التنفيذية للمشروع

يحدد الاحتياجات ويطور أدوات التحليل لتنفيذ الأنظمة أو العمليات أو الإجراءات أو المنهجيات أو السياسات أو التغييرات التنظيمية الجديدة

تحديد المخاطر المحتملة واتخاذ القرار والاقتراح من خلال عملية التصعيد.

قياس ومراجعة جميع المشاريع المقترحة لتحديد مدى ملاءمتها ، والتحقق من حالة المناقصة الحالية ، ومراجعة طلبات التغيير في حالة حدوث أي تغييرات ضرورية على النطاق أو الميزانية أو الوقت عبر مرحلة تنفيذ المشروع

الإبلاغ عن حالة جميع المشاريع التي تشير إلى الإنجازات الرئيسية الحالية وأي مخاطر ومشكلات بالإضافة إلى الإجراءات التصحيحية المقترحة اللازمة

يحصل على موافقة من راعي المشروع (رعاة) و / أو أصحاب المصلحة الأساسيين (أصحاب المصلحة) ويتحكم في نطاق المشروع والأولويات والجدول الزمني

عن الشركة:

تأسست شركة مطارات الرياض (RAC) في عام 2016 كجزء من برنامج خصخصة قطاع الطيران في المملكة.

تقوم شركة RAC الآن بإدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي (KKIA) في العاصمة.

تسعى RAC إلى أن تكون الصوت الرائد للمطارات في المملكة والمنطقة ، مع التركيز على بناء نموذج يحتذى به في الصناعة وتشغيل مركز عالمي المستوى للمسافرين وعملاء الشحن والشركاء.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).