بدءًا من فجر الغد.. أمطار على معظم مدن ومحافظات تبوك

تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك، تضمن هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط للبرد وجريان للسيول ،تشمل معظم مدن ومحافظات منطقة تبوك .

وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ في الساعة الواحدة من فجر غدٍ تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.

تنبيه المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتساقط الخبر وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية، على الأكحل والفقرة والمساجد وبدر ينبع النخل وطاش والهندية والمهد ووادي الفرع واليتيمة .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة صباحًا من يوم الثلاثاء وتستمر حتى الساعة الواحدة مساءً.

أمطار على مكة المكرمة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة– جدة- رابغ-الطائف-الجموم-الكامل-خليص-الليث-القنفذة-العرضيات-أضم–ميسان) من اليوم الإثنين إلى بعد غد الأربعاء.

فيما أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وتشمل الأجزاء الساحلية.

تكون السحب الرعدية الممطرة

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة على الأجزاء الشمالية مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى المترين والنصف مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، تصل إلى مائج مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضًا:

تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة