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صراع الجبهات الداخلية يشتعل.. اقتتال حوثي يسفر عن قتلى وجرحى
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صراع الجبهات الداخلية يشتعل.. اقتتال حوثي يسفر عن قتلى وجرحى

صراع الجبهات الداخلية يشتعل.. اقتتال حوثي يسفر عن قتلى وجرحى

صراع الجبهات الداخلية يشتعل.. اقتتال حوثي يسفر عن قتلى وجرحى
٠٧:١٧:٢٧ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تفاقمت الصراعات في الجبهة الداخلية لمليشيا الحوثي، بين رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط وزعيم المليشيا المعين وزيراً للداخلية في حكومة الانقلاب عبدالكريم الحوثي.

ووصلت الصراع إلى الاقتتال والاختطاف المتبادل، حيث قُتل الليلة الماضية قائد شرطة النجدة الحوثية في مديرية رداع بمحافظة البيضاء أبو العز العربجي، وأُصيب عدد من مرافقيه على يد القيادي أبو هلال الجوفي.

ونقلت – عكاظ- عن مصادر أن “الجوفي” رفض الوقوف في النقطة الأمنية بمديرية رداع وبادر بإطلاق النار على قائد الشرطة وعدد من أتباعه فوراً قبل أن تندلع اشتباكات.

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وبيّن أن الاشتباكات تسببت في سقوط جرحى من الطرفين ولا يزال الوضع متوتراً، حيث يحتشد أنصار قائد الشرطة للثأر من القيادي الآخر، فيما يحشد الآخر أنصاره.

 

 

الكلمات الدلالية:
اايمن اقتتال داخلي انقلاب حوثي مليشيا الحوثي وزير داخلية الحوثي

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