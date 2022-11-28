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روسيا تضرب مواقع أوكرانية بعنف وكييف تحذر من تدخل بيلاروسيا
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روسيا تضرب مواقع أوكرانية بعنف وكييف تحذر من تدخل بيلاروسيا

روسيا تضرب مواقع أوكرانية بعنف وكييف تحذر من تدخل بيلاروسيا

روسيا تضرب مواقع أوكرانية بعنف وكييف تحذر من تدخل بيلاروسيا
٠٧:٥٩:١٨ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 7 مسيرات أوكرانية وتدمير 8 مدرعات في دنيبروبتروفسك، مشيرة إلى أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية أسفرت عن مقتل 100 جندي أوكراني.

خيرسون تتعرض للقصف يوميا 

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن خيرسون تعاني من القصف المدفعي الروسي بشكل يومي، وإنها معرضة لخطر بالغ لأنها في نطاق أنظمة المدفعية الروسية. وأضافت أن روسيا تقصف خيرسون بالمدفعية من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وأن روسيا تستخدم قاذفات صواريخ متعددة الإطلاق وتسبب ضررا كبيرا في خيرسون.

روسيا تؤكد سيطرتها

ونفت إدارة زابوريجيا الموالية لروسيا تقارير أوكرانية حول فقدان موسكو السيطرة على إدارة المحطة النووية. ووصفت في بيان لها هذه الأنباء بأنها عارية عن الصحة.

بعد أن أشار رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية التي تديرها الدولة إلى مؤشرات على أن القوات الروسية ربما تستعد لإخلاء المحطة، حسب “العربية”.

كييف تحذر

من ناحية أخرى ، أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا نشرت سفينة في البحر الأسود تحمل صواريخ كاليبر لاستهداف شبكات الطاقة.

وحذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من أن “تدخل بيلاروسيا في الحرب سيكون انتحارا لها”.

 

الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية بيلاروسيا خيرسون قصف خيرسون كييف

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