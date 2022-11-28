وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمسيات الوظيفية
مدير الاتصالات
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في التسويق أو العلاقات العامة أو الاتصالات أو أي مجال آخر ذي صلة ، مع خبرة من 12 إلى 17 عامًا أو
- درجة الماجستير في التسويق أو العلاقات العامة أو الاتصالات أو أي مجال آخر ذي صلة ، مع 10-15 عامًا من الخبرة ذات الصلة
- يجب أن يكون لديك فهم شامل لتكتيكات وقنوات الاتصال الداخلية والخارجية ، وإدارة الأحداث ، ووسائل الإعلام ، والعلاقات العامة
- يُفضل إلى حد كبير وجود سجل حافل لإدارة الاتصالات في مجال البحث والتطوير أو شركة استشارية
الزميل الأول – حقوق ملكية النفط والغاز
المؤهلات والخبرة
- خبرة 10 سنوات كحد أدنى من الخبرة في العمل في تحليل / التنبؤ بسوق الطاقة في بنك خاص أو شركة تجارية للسلع الأساسية أو مؤسسة مالية دولية أخرى (مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي …)
- الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد.
- يُفضل أن تكون قد اجتازت الحد الأدنى من مستوى اختبار CFA I.
- القدرة على إعداد تقارير التحليل المالي وتحليل تداولات السوق واستراتيجيات التداول.
- إتقان برنامج Microsoft Office.
- خبرة مع البرامج الإحصائية الأخرى (مثل MATLAB Financial toolbox و R و EViews) ونمذجة الارتباط
- سجل حافل في تحليل سوق الطاقة والتنبؤ به (أسواق النفط على وجه الخصوص) ، وإنشاء تقارير مالية لكل من التوقعات قصيرة ومتوسطة المدى.
- معرفة عميقة بعمليات وأدوات التداول المالي.
- دافع قوي لدعم الخدمات الاستشارية لمنظومة الطاقة السعودية.
- تعتبر المعرفة بتسعير النفط والغاز وآليات التداول والأسواق والجغرافيا السياسية للطاقة ووكالات التنبؤ مثالية
طريقة التقديم:
وللتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية:
– مدير الاتصالات (اضغط هنا)
– الزميل الأول – حقوق ملكية النفط والغاز (اضغط هنا)
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