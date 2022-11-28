وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: