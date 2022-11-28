الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»
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وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»
٠٦:١٦:١٥ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمسيات الوظيفية

مدير الاتصالات
المؤهلات والخبرة 
  • درجة البكالوريوس في التسويق أو العلاقات العامة أو الاتصالات أو أي مجال آخر ذي صلة ، مع خبرة من 12 إلى 17 عامًا أو
  • درجة الماجستير في التسويق أو العلاقات العامة أو الاتصالات أو أي مجال آخر ذي صلة ، مع 10-15 عامًا من الخبرة ذات الصلة
  • يجب أن يكون لديك فهم شامل لتكتيكات وقنوات الاتصال الداخلية والخارجية ، وإدارة الأحداث ، ووسائل الإعلام ، والعلاقات العامة
  • يُفضل إلى حد كبير وجود سجل حافل لإدارة الاتصالات في مجال البحث والتطوير أو شركة استشارية
الزميل الأول – حقوق ملكية النفط والغاز
المؤهلات والخبرة
  • خبرة 10 سنوات كحد أدنى من الخبرة في العمل في تحليل / التنبؤ بسوق الطاقة في بنك خاص أو شركة تجارية للسلع الأساسية أو مؤسسة مالية دولية أخرى (مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي …)
  • الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد.
  • يُفضل أن تكون قد اجتازت الحد الأدنى من مستوى اختبار CFA I.
  • القدرة على إعداد تقارير التحليل المالي وتحليل تداولات السوق واستراتيجيات التداول.
  • إتقان برنامج Microsoft Office.
  • خبرة مع البرامج الإحصائية الأخرى (مثل MATLAB Financial toolbox و R و EViews) ونمذجة الارتباط
  • سجل حافل في تحليل سوق الطاقة والتنبؤ به (أسواق النفط على وجه الخصوص) ، وإنشاء تقارير مالية لكل من التوقعات قصيرة ومتوسطة المدى.
  • معرفة عميقة بعمليات وأدوات التداول المالي.
  • دافع قوي لدعم الخدمات الاستشارية لمنظومة الطاقة السعودية.
  • تعتبر المعرفة بتسعير النفط والغاز وآليات التداول والأسواق والجغرافيا السياسية للطاقة ووكالات التنبؤ مثالية 

طريقة التقديم:

وللتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية:
– مدير الاتصالات (اضغط هنا)

– الزميل الأول – حقوق ملكية النفط والغاز (اضغط هنا)

 

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فرص كابسارك مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وظائف

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