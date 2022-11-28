سيول قوية تتسبب في وفاة شخصين وانهيار مبانٍ بدولة عربية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهد سكان غرب ليبيا وشمالها موجة واسعة من الأمطار الغزيرة، وصلت حد السيول، تسببت في وفاة شخصين ، وانهيار طرق وتضرر في البنية التحتية.

تحذيرات واستعدادات للطوارئ

ودعت «هيئة السلامة الوطنية» بطرابلس جميع سكان المناطق التي يمر بها الوادي والقريبين من مجراه بمناطق خلة الفرجان وعين زارة وأبوسليم ووادي الربيع للاستعداد لأي طارئ، واتباع مجموعة من الإجراءات حال خروج السيول عن المجرى.

هيئة السلامة توصي الليبيين

وأوصت هيئة السلامة، المواطنين، بفصل التيار الكهربائي عن الطابق الأرضي في حال دخول مياه السيل للمنزل، ووضع كل ما هو مهم وثمين من مستندات وأموال بحقيبة ووضعها في مكان مرتفع، بالإضافة إلى تجهيز بعض الأطعمة والمياه الصالحة للشرب ووضعها في مكان مرتفع، حسب “الشرق الأوسط”.

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وتسببت الأمطار الغزيرة، التي وصلت حد السيول في مناطق عدة، إغلاق كثير من الشوارع والأنفاق، وكذلك تعطيل الحياة العامة، انقطع التيار الكهربائي والاتصالات عن بعض مدن الجبل الغربي، بسبب تردي الأحوال الجوية، لكن جهود الفنيين عملت على إصلاح الخلل وإعادة الخدمة للأهالي.