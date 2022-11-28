طهران تتحدى المجتمع الدولي وترفض التعاون مع بعثة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات

تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم، في مؤتمر صحفي: “لن نتعاون أبدا مع بعثة تقصي الحقائق حول قضايا حقوق الإنسان المزعومة”.

طهران ترفض بشدة

وشدد كنعاني على رفض حكومة بلاده أي تعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيلها بخصوص الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

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استدعاء السفير الألماني للاحتجاج

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الإثنين أن إيران استدعت السفير الألماني، وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين بسبب إدانة برلين لحملة قمع الاحتجاجات في إيران، حسب “العربية”.

وانتقد التدخل في شؤونها

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير ألمانيا لدى البلاد هانس أودو موتسل اليوم للاحتجاج على تصريحات مسؤولين ألمان اعتبرتها طهران “تدخلا” في شؤون البلاد. وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية أن استدعاء السفير جاء “عقب قيام ألمانيا بعقد الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأحداث الأخيرة في إيران وتكرار التصريحات التدخلية التي لا أساس لها من قبل المسؤولين الألمان”.

وذكرت أنه جرى إبلاغ السفير الألماني بأن القرار الأخير الصادر عن اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو “خطوة خاطئة تستند إلى نهج سياسي تماما واستغلال لحقوق الإنسان كأداة، وهو مرفوض من الأساس”.