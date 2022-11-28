الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
روسيا تضرب مواقع أوكرانية بعنف وكييف تحذر من تدخل بيلاروسيا
بمزايا تنافسية.. وظائف شاغرة في «مطارات الرياض».. رابط التقديم
بدءًا من فجر الغد.. أمطار على معظم مدن ومحافظات تبوك
للمواطنين فقط.. غرفة نجران تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية
صراع الجبهات الداخلية يشتعل.. اقتتال حوثي يسفر عن قتلى وجرحى
سيول قوية تتسبب في وفاة شخصين وانهيار مبانٍ بدولة عربية (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

طهران تتحدى المجتمع الدولي وترفض التعاون مع بعثة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات

طهران تتحدى المجتمع الدولي وترفض التعاون مع بعثة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات

طهران تتحدى المجتمع الدولي وترفض التعاون مع بعثة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات
٠٦:٣٧:٤٩ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم، في مؤتمر صحفي: “لن نتعاون أبدا مع بعثة تقصي الحقائق حول قضايا حقوق الإنسان المزعومة”.

طهران ترفض بشدة

وشدد كنعاني على رفض حكومة بلاده أي تعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيلها بخصوص الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

اقرأ أيضا:

الـ«يونيسف» تُدين كل أشكال العنف ضد الأطفال في إيران

استدعاء السفير الألماني للاحتجاج

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الإثنين أن إيران استدعت السفير الألماني، وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين بسبب إدانة برلين لحملة قمع الاحتجاجات في إيران، حسب “العربية”.

وانتقد التدخل في شؤونها

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير ألمانيا لدى البلاد هانس أودو موتسل اليوم للاحتجاج على تصريحات مسؤولين ألمان اعتبرتها طهران “تدخلا” في شؤون البلاد. وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية أن استدعاء السفير جاء “عقب قيام ألمانيا بعقد الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأحداث الأخيرة في إيران وتكرار التصريحات التدخلية التي لا أساس لها من قبل المسؤولين الألمان”.

وذكرت أنه جرى إبلاغ السفير الألماني بأن القرار الأخير الصادر عن اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو “خطوة خاطئة تستند إلى نهج سياسي تماما واستغلال لحقوق الإنسان كأداة، وهو مرفوض من الأساس”.

الكلمات الدلالية:
أخبار إيران إيران تتحدى المجتمع الدولي احتجاجات إيران ‏الأمم المتحدة حقوق الانسان في إيران سفير ألمانيا لدى إيران

مواد ذات صلة

المزيد
نظام حماية المستهلكين من الأعشاب ذات الادعاء الطبي بـ «الشورى».. غداً

نظام حماية المستهلكين من الأعشاب ذات الادعاء الطبي بـ «الشورى».. غداً

٠٨:٤٠ م، الأثنين، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٥
عاجل.. انفجار قنبلة في حديقة منزل وزير الأشغال اللبناني

عاجل.. انفجار قنبلة في حديقة منزل وزير الأشغال اللبناني

١٠:٠٣ ص، الخميس، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
عندما ينتقل البر من الآباء إلى الأبناء.. العم سالم يحج عن ابنه الشهيد فهد (فيديو)

عندما ينتقل البر من الآباء إلى الأبناء.. العم سالم يحج عن ابنه الشهيد فهد (فيديو)

١٠:٤٨ م، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
كأنها نهر جارٍٍ .. جريان سيول عارمة جنوب المخواة (فيديو)

كأنها نهر جارٍٍ .. جريان سيول عارمة جنوب المخواة (فيديو)

٠٩:٠٨ م، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *