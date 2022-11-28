وزير النقل: مطار الملك سلمان الدولي سيكون مركزًا اقتصاديًا متطورًا

تواصل – واس:

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، سيكون مركزًا اقتصاديًا متطورًا ومعْلَمًا حضاريًا بارزًا، ونموذجًا للنقل المتكامل، يسهم في تنمية صناعة الخدمات اللوجستية وتعزيز اقتصاديات الطيران، وفق أهداف إستراتيجية الطيران المدني.

المطار يربط المملكة بالقارات الثلاث

وأوضح أن مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سيسهم بشكل بارز في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، يربط القارات الثلاث.

تنفيذ مستهدفات طموحة لتحقيق التنمية المستدامة

وأضاف في تصريحات له، أن مطار الملك سلمان الدولي يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن المطار سيسهم كذلك في تمكين الإستراتيجيات الوطنية الرائدة للقطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة لتنفيذ مستهدفاتها الطموحة وصولا لتحقيق التنمية المستدامة.

استهداف 250 وجهة دولية ونقل 330 مليون مسافر

وأكد أن المطار يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل التي تستهدف زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، ونقل 330 مليون مسافر ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي عبر مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.

وأشاد وزير النقل بالدور الوطني الكبير لصندوق الاستثمارات العامة وإسهاماته في إنجاز المشاريع الكبرى في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

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