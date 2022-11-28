لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث القانونية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الدراسات والبحوث القانونية، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف المتاحة

المسمى الوظيفي:

مساعد باحث

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في القانون.

خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال القانونية.

المسؤوليات:

المشاركة في إعداد البحوث والدراسات القانونية ونشرها وضمان اتباع الأساليب البحثية المعتمدة

إعداد الدراسات المعيارية

تنفيذ أعمال البحث المكتبي وتزويد الباحث بالمعلومات اللازمة.

المشاركة في إعداد دراسات المقارنات المرجعية.

المشاركة في أرشفة المخرجات البحثية وحفظها، بالتنسيق مع إدارة المعرفة القانونية والخدمات البحثية.

القيام بالمهام التي يكلها إليه المدير المباشر

اقرأ أيضًا:

«الحج والعمرة» تعلن عن 6 مرشحين لشغل وظائف إدارية جديدة

مدير إدارة الاستشارات

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس – على الأقل- أو ما يعادله في مجال القانون.

خبرة لا تقل عن 12 سنة في المجال نفسه.أخصائي.

المهام:

تطوير وتحقيق ومراجعة الخطط والأهداف التشغيلية الخاصة بإدارة الاستشارات وتحقيقها ومراجعتها؛ بما يتناسب مع استراتيجية قطاع الاستشارات والشؤون القانونية.

تقديم الاستشارات القانونية الداخلية في جميع أعمال المركز الإدارية وتعاقداته الخارجية.

قيادة تحديد وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بإدارة الاستشارات.

تطوير سياسات وإجراءات إدارة الاستشارات وضمان تطبيقها.

إعداد ميزانية إدارة الاستشارات وإدارتها، والإبلاغ عن التقدم المحرز والتحديات التي تواجه الإدارة بشكل مستمر

الإشراف على تطوير العروض الفنية والتأكد من مطابقتها للسياسات والإجراءات المعتمدة، وتسليمها في المواعيد المحددة.

إدارة التواصل وتنسيق العمل مع فريق المستشارين التابعين للمركز لتقديم الخدمات الاستشارية القانونية.

المشاركة في تطوير معايير لتصنيف المستشارين بحسب التخصص وسنوات الخبرة.

بناء قاعدة بيانات المستشارين التابعين للمركز، وتطوير الآليات المتبعة في تحديث قاعدة البيانات وصيانتها؛ بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

متابعة سير العمل وتقويم أداء المستشارين العاملين على المشاريع القائمة، بالتنسيق مع مدير المشروع.

اﻟﻘﻴﺎم ﺑالمهمات الأﺧﺮى الﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ، وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ الحاجة وﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ المدير المباشر.

عن المركز

أنشئ مركز الدراسات والبحوث القانونية بموجب الأمر الملكي الكريم بهدف المساهمة في تطوير وإثراء البيئة القانونية في المملكة العربية السعودية، يهدف المركز إلى تقديم خدماته للجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويحقق المركز تطلعاته من خلال ما يعده من دراسات وبحوث واستشارات، ومساندة القطاعين العام والخاص في إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالشؤون القانونية وإبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تتطلب رأي فيها.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).