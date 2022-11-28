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المرور يحذر من سلوك خاطئ أثناء القيادة يُعرّض صاحبه لهذه الغرامة
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المرور يحذر من سلوك خاطئ أثناء القيادة يُعرّض صاحبه لهذه الغرامة

المرور يحذر من سلوك خاطئ أثناء القيادة يُعرّض صاحبه لهذه الغرامة

المرور يحذر من سلوك خاطئ أثناء القيادة يُعرّض صاحبه لهذه الغرامة
٠٤:٤١:٣٦ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت إدارة المرور من سلوك خاطئ يرتكبه البعض أثناء القيادة ويعرضهم لخطر كبير.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الشخصي على “تويتر”: ‏وجود عدد ركاب يزيد من الحمولة المقررة للمركبة يعرضهم لأخطار عديدة، أولها عدم توافر وسائل السلامة كحزام الأمان.

وفيما يخص الغرامة، أضافت أن الغرامة تتراوح ما بين 1000 إلى 2000 ريال.

مخالفة تعرض مرتكبها لغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال

وفي وقت سابق، كشفت إدارة المرور عن مخالفة تُعرّض مرتكبها إلى غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.

وقال المرور في التغريدة: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر ويعد مخالفة مرورية.

وأضاف أن العقوبة هي غرامة تتراوح ما بين 5 وحتى 10 آلاف ريال.

وكانت الإدارة العامة للمرور، أكدت أنه عند نقل ملكية المركبة لمالك جديد يتم إلغاء المفوضين السابقين.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد استفسر بشأن موقف حالة التفويض بعد نقل ملكية المركبة.

وأجاب المرور بقوله: “مرحبًا بك، بعد نقل ملكية المركبة لمالك جديد يتم إلغاء المفوضين والمستخدم الفعلي للمالك السابق”.

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إدارة المرور الإدارة العامة للمرور المرور مخالفات مرورية مخالفة

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