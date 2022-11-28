«الدفاع المدني» يُحذر من هطول أمطار غزيرة على تبوك حتى الغد

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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك حتى يوم غد الثلاثاء الساعة 3 مساءً.

على سكان هذه الأماكن ضرورة توخي الحذر

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنها تطالب بضرورة توخي الحيطة والحذر من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك، تشمل «المنجور والوجم وأملج والبدع وحقل والديسه وحالة عمار والمعظم وتيماء وضباء ونيوم وشرما».

وأضافت أنه الحالة المطرية المتوقعة تبدأ مساء اليوم الاثنين وتستمر حتى غد الثلاثاء، مطالبة سكان هذه الأماكن بالبعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

شتاء هذا العام الأعلى بمعدل هطول الأمطار

وقال محلل الطقس عقيل العقيل: إنه من المتوقع أن يكون شتاء هذا العام الأعلى بمعدل هطول الأمطار، مشيرًا إلى أن المملكة تدخل تدريجيًا في فصل الشتاء الذي يبدأ حسب مركز الأرصاد في الأول من ديسمبر، وأنه حسب توقعات الطقس فإن شتاء هذا العام سيكون أدفأ من المعتاد.

وأضاف أن هذا لا يعنى أن تصل درجات الحرارة إلى الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة، وأنه سيكون أعلى في معدل الأمطار على مناطق غرب وشمال، وشمال شرق المملكة، كذلك الحال على السواحل الغربية، وسواحل منطقة تبوك والمدينة المنورة.

تبدأ الليلة.. حالة وسمية سادسة غزيرة المطر

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تبدأ الليلة الحالة السادسة من الوسم حيث أمطار من موسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة سريعة لكنها غزيرة المطر مع احتمال تكون سحب عملاقة ممطرة تؤدي إلى جريان الأودية على أجزاء من تبوك والمدينة وسواحلها، مبينًا أن الغزارة متوقعة على الجوف والشمالية وأعالي وادي الرمة، وأن ينصح برفع الحلال عن الأودية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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