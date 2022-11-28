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صندوق الاستثمارات العامة: مطار الملك سلمان الدولي يحول المملكة لمركز عالمي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية
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صندوق الاستثمارات العامة: مطار الملك سلمان الدولي يحول المملكة لمركز عالمي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

صندوق الاستثمارات العامة: مطار الملك سلمان الدولي يحول المملكة لمركز عالمي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

صندوق الاستثمارات العامة: مطار الملك سلمان الدولي يحول المملكة لمركز عالمي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية
٠٤:٢٩:٢٤ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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‏تواصل – فريق التحرير:

وضع صندوق الاستثمارات العامة معيارًا جديدًا لمستقبل الطيران من خلال تطوير مطار الملك سلمان الدولي، حيث يعمل على تحفيز النمو الاقتصادي المحلي والعالمي وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، تحقيقًا لأهداف ‎إستراتيجية صندوق الاستثمارات 2021-2025.

إطلاق المخطط العام للمطار

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، أعلن عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وسيكون مطار الملك سلمان واحداً من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كم²، والتي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كم² من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.

المطار يسهم في دعم خطط المملكة

وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3,5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050.

وسيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.

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