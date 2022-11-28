«ماسك» مستعد لإنتاج هاتف جديد في حال حظر «تويتر»

تواصل – وكالات:

قال الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إنه مستعد لتصنيع هاتف ذكي بديل إذا تم حظر تطبيق «تويتر» في متاجر «أبل» و«جوجل بلاي».

«ماسك»: سأفعل ذلك إذا لم يكن هناك خيار آخر

وخلال إجابته على مقدمة البرامج الحوارية الأمريكية، ليز ويلر، التي كتبت لـ «ماسك» على «تويتر» متوقعة أنه إذا قام بإنتاج هاتف ذكي جديد، في حال قامت «أبل» و«جوجل» بطرد «تويتر» من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، فإن نصف سكان البلاد سيستغنون عن هواتفهم «آيفون» و«أندرويد»، أنه يأمل بالتأكيد ألا تصل الأمور إلى ذلك الحد، مؤكدًا أنه سيفعل ذلك، إذا لم يكن هناك خيار آخر.

وأعرب ماسك عن شعوره بالقلق من إمكانية حذف «تويتر» الذي يوجه حاليًا تدقيقًا شديدًا من متاجر تطبيقات «أبل» و«جوجل بلاي».

ارتفاع قياسي في عدد المستخدمين الجدد

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه «ماسك» أن عدد من سجلوا أنفسهم كمستخدمين جدد على منصة التواصل الاجتماعي بلغ أعلى مستوى على الإطلاق، في الوقت الذي يواجه هجرة جماعية للمعلنين والمستخدمين ممن يفرون إلى منصات أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالتحقق من عدم زيف الحسابات وخطاب الكراهية.

أكثر من مليوني مشترك يوميًا

وأضاف أن متوسط عدد المشتركين بلغ أكثر من مليوني مشترك يوميًا خلال الأيام السبعة المنتهية يوم 16 نوفمبر، بزيادة نسبتها 66% مقارنة بالأسبوع نفسه في العام الماضي.

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