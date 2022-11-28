الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الصحة العالمية: هذا المرض بات تهديدًا عالميًا وشيكًا ولا بد من حملة تطعيمات سريعة
حتى لا تدمر عملك.. 5 أشياء احذر مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي
عاجل.. ولي العهد يطلق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض
بالفيديو.. جمل هارب ينطلق بطريقة فكاهية في الاتجاه المعاكس.. شاهد ماذا حدث؟
«الجوازات» تُوضح طريقة تمكين أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين
منصة بلدي تتيح ترخيص المتجر المتنقل.. وتكشف عن السبب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الصحة العالمية: هذا المرض بات تهديدًا عالميًا وشيكًا ولا بد من حملة تطعيمات سريعة

الصحة العالمية: هذا المرض بات تهديدًا عالميًا وشيكًا ولا بد من حملة تطعيمات سريعة

الصحة العالمية: هذا المرض بات تهديدًا عالميًا وشيكًا ولا بد من حملة تطعيمات سريعة
٠٣:٢٣:٠١ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

‏تواصل – فريق التحرير:

قالت منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا إن الحصبة باتت الآن تهديدًا عالميًا وشيكًا.

وتطالب المنظمتان ببدء حملة تطعيمات شاملة على مستوى العالم لتفادي مخاطر انتشارها.

وكانت دراسة جديدة توصلت إلى أن معدلات التطعيم ضد الحصبة انخفضت خلال وباء فيروس كورونا، ووصلت إلى أدنى معدل لها منذ عام 2008، وذلك وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

انخفاض مستويات التطعيم ضد مرض الحصبة

ووجدت الدراسة، أن جائحة فيروس كورونا شكلت انتكاسة في الجهود المبذولة للقضاء على مرض الحصبة، حيث انخفض معدل التطعيم ضد الحصبة إلى 83% في عام 2020، ووصل إلى 81% في عام 2021، ويقول الباحثون إن هذه هي أقل معدل تم الوصول له منذ عام 2008.

ولاحظ الباحثون في عام 2021، أن 24.7 مليون رضيع لم يتلقوا جرعتهم الأولى، بزيادة قدرها 2.4 مليون طفل دون حماية عن العام السابق، وجاءت تلك البيانات من 194 دولة في منظمة الصحة العالمية.

وبالرغم من انخفاض معدل التطعيم ضد الحصبة، لكن ما زالت أقاليم منظمة الصحة العالمية تسعى للقضاء على الحصبة؛ ومع ذلك لم تحقق أي دولة الأهداف المخصصة للقضاء على المرض.

ما مرض الحصبة؟

الحصبة، هي عدوى تصيب الأطفال، ويمكن الوقاية منها الآن بواسطة أخذ اللقاح المضاد للمرض، ويُطلق على الحصبة أيضًا اسم الروبولا، وتنتشر بسهولة بين الأطفال الصغار، ورغم انخفاض معدلات الوفيات في جميع أنحاء العالم الناتجة عن الإصابة بالحصبة، لكن يزال المرض يتسبب في وفاة أكثر من 200 ألف شخص سنويًا، معظمهم من الأطفال.

اقرأ أيضًا:

انتشر في 28 ولاية.. عشرات الإصابات الجديدة بالحصبة في أمريكا

الكلمات الدلالية:
أمريكا الأمراض الحصبة الصحة الصحة العالمية

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. ‏والد «عريس المتوسطة»: ابني يعمل بالتجارة ويستطيع تحمل المسؤولية

بالفيديو.. ‏والد «عريس المتوسطة»: ابني يعمل بالتجارة ويستطيع تحمل المسؤولية

١١:٠٦ م، الثلاثاء، ٠٥ أبريل ٢٠١٦
وفاة قائد طائرة شراعية إثر تعرضها لحادث في الإحساء

وفاة قائد طائرة شراعية إثر تعرضها لحادث في الإحساء

١٢:٣٦ ص، السبت، ١١ أبريل ٢٠١٥
“ابن عثيمين” يوضح حكم عدم التصدق من الأضاحي

“ابن عثيمين” يوضح حكم عدم التصدق من الأضاحي

٠٩:١١ م، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
‫في كتابها “أبي كما عرفته”.. ابنة العلامة الجبرين تكشف خفايا حياته الشخصية‬

‫في كتابها “أبي كما عرفته”.. ابنة العلامة الجبرين تكشف خفايا حياته الشخصية‬

٠١:٢٩ ص، الأثنين، ٠٩ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *