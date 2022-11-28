الصحة العالمية: هذا المرض بات تهديدًا عالميًا وشيكًا ولا بد من حملة تطعيمات سريعة

‏تواصل – فريق التحرير:

قالت منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا إن الحصبة باتت الآن تهديدًا عالميًا وشيكًا.

وتطالب المنظمتان ببدء حملة تطعيمات شاملة على مستوى العالم لتفادي مخاطر انتشارها.

وكانت دراسة جديدة توصلت إلى أن معدلات التطعيم ضد الحصبة انخفضت خلال وباء فيروس كورونا، ووصلت إلى أدنى معدل لها منذ عام 2008، وذلك وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

انخفاض مستويات التطعيم ضد مرض الحصبة

ووجدت الدراسة، أن جائحة فيروس كورونا شكلت انتكاسة في الجهود المبذولة للقضاء على مرض الحصبة، حيث انخفض معدل التطعيم ضد الحصبة إلى 83% في عام 2020، ووصل إلى 81% في عام 2021، ويقول الباحثون إن هذه هي أقل معدل تم الوصول له منذ عام 2008.

ولاحظ الباحثون في عام 2021، أن 24.7 مليون رضيع لم يتلقوا جرعتهم الأولى، بزيادة قدرها 2.4 مليون طفل دون حماية عن العام السابق، وجاءت تلك البيانات من 194 دولة في منظمة الصحة العالمية.

وبالرغم من انخفاض معدل التطعيم ضد الحصبة، لكن ما زالت أقاليم منظمة الصحة العالمية تسعى للقضاء على الحصبة؛ ومع ذلك لم تحقق أي دولة الأهداف المخصصة للقضاء على المرض.

ما مرض الحصبة؟

الحصبة، هي عدوى تصيب الأطفال، ويمكن الوقاية منها الآن بواسطة أخذ اللقاح المضاد للمرض، ويُطلق على الحصبة أيضًا اسم الروبولا، وتنتشر بسهولة بين الأطفال الصغار، ورغم انخفاض معدلات الوفيات في جميع أنحاء العالم الناتجة عن الإصابة بالحصبة، لكن يزال المرض يتسبب في وفاة أكثر من 200 ألف شخص سنويًا، معظمهم من الأطفال.

اقرأ أيضًا:

انتشر في 28 ولاية.. عشرات الإصابات الجديدة بالحصبة في أمريكا