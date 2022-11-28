«الجوازات» تُوضح طريقة تمكين أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للبوابة الإلكترونية «مقيم» تمكين أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقة.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن تطبيق مقيم يُمكّن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، لتميزه بعدة أمور، أبرزها:

1 – لا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه.

2 – يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم.

3 – بعد مستندًا رسميًا معتمدًا من الجوازات.

4 – يمكن التحقيق من التقرير عن طريق هذا الرابط.

تجديد هوية زوجة المواطن

وفي وقت سابق، أكدت إدارة الجوازات إمكانية تجديد هوية زوجة المواطن لمدة سنتين عبر منصة أبشر، و4 سنوات بمراجعة الإدارة، مشيرة إلى أن الرسوم 500 ريال للسنة الواحدة. وأشارت إلى أن رسوم تأشيرات السفر الملغاة لا تُسترد.

صلاحية تأشيرة الخروج النهائي 60 يومًا

وأوضحت «الجوازات» أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي 60 يومًا من تاريخ الإصدار، ينبغي المغادرة خلالها دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم، لافتة إلى إلغاء جواز السفر حال التأخر عن استلامه لمدة 90 يومًا، مع عدم استرداد الرسوم.

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