الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
منصة بلدي تتيح ترخيص المتجر المتنقل.. وتكشف عن السبب
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منصة بلدي تتيح ترخيص المتجر المتنقل.. وتكشف عن السبب

منصة بلدي تتيح ترخيص المتجر المتنقل.. وتكشف عن السبب

منصة بلدي تتيح ترخيص المتجر المتنقل.. وتكشف عن السبب
٠٢:٣٤:٠٠ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت منصة بلدي ترخيص المتجر المتنقل لممارسة نشاطك التجاري براحة وسهولة في مواقع مهيأة وآمنة ومجهزة.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن عدد المستفيدين من خدمات منصة بلدي بلغ 2.548.873 مستفيدًا.

وأضافت الوزارة  أن عدد الرخص التجارية الصادرة من منصة خدمات بلدي، وصل إلى 1.310.243 رخصة.

وأوضحت أن الخدمات التي تمت الاستفادة منها تنوعت ما بين تجديد رخصة نشاط تجاري، إذ تمكن الخدمة تعزيز استمرارية العمل التجاري وتجديد الرخصة، وتعديل بيانات الرخصة.

 نبذة عن منصة بلدي

ومنصة بلدي هي إحدى المنصات المقدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة، وتم تطوير منصة بلدي بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة، لتكون البوابة الوطنية التي تدعم المجتمع البلدي.

وتقدم هذه المنصة ثلاث خدمات رئيسة، الخدمات التفاعلية، والخدمات الإلكترونية والخدمات المعلوماتية، وسنتطرق لاحقًا للحديث عن كل خدمة على حدة.

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“الشؤون البلدية”: عدد المستفيدين من منصة بلدي بلغ أكثر من 2.5 مليون

الكلمات الدلالية:
بلدي متجر متنقل ممارسة النشاط التجاري منصة بلدي

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