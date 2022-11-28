الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. جمل هارب ينطلق بطريقة فكاهية في الاتجاه المعاكس.. شاهد ماذا حدث؟
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بالفيديو.. جمل هارب ينطلق بطريقة فكاهية في الاتجاه المعاكس.. شاهد ماذا حدث؟

بالفيديو.. جمل هارب ينطلق بطريقة فكاهية في الاتجاه المعاكس.. شاهد ماذا حدث؟

بالفيديو.. جمل هارب ينطلق بطريقة فكاهية في الاتجاه المعاكس.. شاهد ماذا حدث؟
٠٢:٥٣:٠٩ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سباق غير متكافئ خاضه رجل مع جمل هارب على أحد الطرق السريعة بالمملكة دون أن يتمكن من اللحاق به.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمل وهو يجري بين السيارات في طريق خريص بالرياض، على حد قائد السيارة الذي التقط المقطع.

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الجمل ينطلق بسرعة كبيرة في عكس الاتجاه

وانطلق الجمل بسرعة كبيرة في عكس الاتجاه، وسط مخاوف من تسببه في حادث سير، حيث سماع صوت فرملة سيارة بشكل مفاجئ لتفادي الاصطدام به.

وقال موثق المقطع: “في طريق خريص، حوار ضايع، شلون هذا جاء، شلون هذا طاح، يارب استر”.

وأظهر المقطع، شخصًا ــ يبدو أنه صاحب الجمل ــ وهو يركض بأقصى سرعته ليلحق ويمسك به، حتى أعياه الجري، وتوقف فجأة وهو يقول: “مو راضي يوقف”.

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المرور تحذر أصحاب الحيوانات

وحذرت الإدارة العامة للمرور أصحاب الحيوانات داعية لإبعادها عن حرم الطريق، وأشارت إلى مخالفات صارمة تصل إلى 10 آلاف ريال.

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