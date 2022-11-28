بالفيديو.. جمل هارب ينطلق بطريقة فكاهية في الاتجاه المعاكس.. شاهد ماذا حدث؟

تواصل – فريق التحرير:

سباق غير متكافئ خاضه رجل مع جمل هارب على أحد الطرق السريعة بالمملكة دون أن يتمكن من اللحاق به.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمل وهو يجري بين السيارات في طريق خريص بالرياض، على حد قائد السيارة الذي التقط المقطع.

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الجمل ينطلق بسرعة كبيرة في عكس الاتجاه

وانطلق الجمل بسرعة كبيرة في عكس الاتجاه، وسط مخاوف من تسببه في حادث سير، حيث سماع صوت فرملة سيارة بشكل مفاجئ لتفادي الاصطدام به.

وقال موثق المقطع: “في طريق خريص، حوار ضايع، شلون هذا جاء، شلون هذا طاح، يارب استر”.

وأظهر المقطع، شخصًا ــ يبدو أنه صاحب الجمل ــ وهو يركض بأقصى سرعته ليلحق ويمسك به، حتى أعياه الجري، وتوقف فجأة وهو يقول: “مو راضي يوقف”.

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