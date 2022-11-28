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«الحج والعمرة» تعلن عن 6 مرشحين لشغل وظائف إدارية جديدة

«الحج والعمرة» تعلن عن 6 مرشحين لشغل وظائف إدارية جديدة

«الحج والعمرة» تعلن عن 6 مرشحين لشغل وظائف إدارية جديدة
٠٢:٢٢:٤٢ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن ترشيح (6) متقدمين على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (للجنسين) على المرتبة (السادسة، السابعة، الثامنة)، وذلك من خلال طريقة الاستعلام الآتية.

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الوظائف المعلنة

– أخصائي إدارة مخاطر مساعد.

– أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

– مهندس مدني مساعد.

– أخصائي استمرارية أعمال مساعد.

– باحث نظامي.

– مدير مشروع.

– مهندس معماري.

– مهندس مواقع.

– باحث إحصائي.

– باحث تدريب وابتعاث مساعد.

– مهندس حاسب آلي.

– باحث تنظيم مساعد.

– مطور برامج أول.

طريقة الاستعلام: (اضغط هنا)

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