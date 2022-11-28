«الحج والعمرة» تعلن عن 6 مرشحين لشغل وظائف إدارية جديدة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن ترشيح (6) متقدمين على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (للجنسين) على المرتبة (السادسة، السابعة، الثامنة)، وذلك من خلال طريقة الاستعلام الآتية.
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الوظائف المعلنة
– أخصائي إدارة مخاطر مساعد.
– أخصائي ذكاء أعمال مساعد.
– مهندس مدني مساعد.
– أخصائي استمرارية أعمال مساعد.
– باحث نظامي.
– مدير مشروع.
– مهندس معماري.
– مهندس مواقع.
– باحث إحصائي.
– باحث تدريب وابتعاث مساعد.
– مهندس حاسب آلي.
– باحث تنظيم مساعد.
– مطور برامج أول.
طريقة الاستعلام: (اضغط هنا)