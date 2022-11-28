«سدايا»: أكثر من 7 ملايين عملية تحميل لتطبيق «نفاذ»

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كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أن تطبيق “نفاذ” التابع لها تجاوز أكثر من 7 ملايين عملية تحميل للتطبيق، وأكثر من 6 ملايين عملية تفعيل، وأكثر من 78مليون عملية قبولٍ للطلبات.

يأتي ذلك فيما توقعت أن يرتبط التطبيق مع أكثر من 500 منصة وتطبيق بحلول عام 2024.

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منظومة التحول الرقمي

ويأتي تطبيق “نفاذ” داعمًا لمنظومة التحول الرقمي واستكمالاً لسلسلة نجاحات منتجات إدارة الوصول للهوية الرقمية الوطنية عبر منصة النفاذ الوطني، وامتداداً لجهود وزارة الداخلية بإتاحة مايزيد عن 26 مليون هوية رقمية للأفراد على منصة النفاذ الوطني، وذلك بتسخيره للبيانات والموارد التقنية والبُنى التحتية في تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.

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منصة النفاذ الوطني

وأوضحت “سدايا” أن تطبيق “نفاذ” الذي يُعد أحد منتجات منصة النفاذ الوطني لإدارة الوصول للهوية الرقمية الوطنية، تم تطويره بدعم من وزارة الداخلية ليُمكّن تجربة سلسة وميسّرة تتيح للمستخدمين خياراً إضافياً باستخدامه إضافة للخيارات الأخرى المتاحة للتحقق من هوياتهم للاستفادة من مختلف الخدمات الرقمية المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بمنصة النفاذ الوطني.

وأكدت أن تطبيق نفاذ يأتي في إطار توفير قنوات وخيارات متعددة تقدمها منصة النفاذ الوطني للمستفيدين من الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالمنصة، وليس خيارًا وحيدًا للوصول إلى الخدمات الرقمية المقدمة من الجهات.

وأشارت إلى أن تفعيل تطبيق استخدام يتطلب تفعيل الهوية الرقمية على منصة أبشر أولاً والتي بدورها ستتيح بيانات الهوية الرقمية على منصة النفاذ للاستفادة من تطبيق نفاذ في الوصول للخدمات التي تقدمها الجهات المرتبطة بمنصة النفاذ الوطني بكل سهولة وأمان وموثوقية.