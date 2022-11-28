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بعضها شائع ويحدث باستمرار.. 5 أسباب لاحمرار العين
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بعضها شائع ويحدث باستمرار.. 5 أسباب لاحمرار العين

بعضها شائع ويحدث باستمرار.. 5 أسباب لاحمرار العين

بعضها شائع ويحدث باستمرار.. 5 أسباب لاحمرار العين
٠١:٥٢:١٣ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الطبيبة المصرية، نيسا أسلم، عن 5 أسباب لاحمرار العين، وحذرت من الحكة أو الحرقان أو خروج بعض الإفرازات الصفراء المائية.

وقالت الطبيبة إنه من الممكن أن تشير إلى تداعيات خطيرة، إذا واكبتها عدة علامات وأعراض، مضيفة: قد يكون السبب في احمرار العين إصابة الإنسان بـ«الأمراض الالتهابية والمعدية»، ويمكن أيضًا أن يتسبب فايروس «كوفيد-19» في ظهور علامات حمراء بالعين.

وقد يتسبب التهاب الجفن في احمرار العين، وكذلك الإصابة بأمراض الحساسية، كما قد تتسبب العدسات اللاصقة في ظهور علامات حمراء بعين الإنسان. وقالت – لموقع «سكاي نيوز» – إنه عند الإصابة باحمرار العين يجب أن يكون العلاج سريعًا.

وحذرت من عدة أعراض تتطلب التوجه الفوري إلى المستشفى، هي:

1- تغيرات الرؤية.

2- صداع حاد.

3- حُمى.

4- حساسية غير عادية للضوء.

5- التورم وعدم القدرة على إبقاء العين مفتوحة.

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الكلمات الدلالية:
احمرار العين الحرقان الحكة طبيبة طبيبة مصرية

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