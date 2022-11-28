الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات
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رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات
٠١:٠٨:٠١ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية

* المسميات الوظيفية:

1 – مدير الخدمة.

* المؤهلات والخبرة

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة، مع إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

2 – قائد فريق هندسة البيانات.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس في تخصص «علوم الحاسب، هندسة البرمجيات» أو ما يعادلها، مع 6 سنوات من الخبرة.

3 – مدير المشروع.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس في تخصص «إدارة الأعمال» أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة، و لغة إنجليزية.

4 – مخطط الحملات.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس في الاتصال أو التسويق أو مجال ذي صلة، مع شهادة اتصالات الشركات.

يفضل اعتماد شهادات التسويق الرقمي أو التسويق الرقمي والإعلان وإتقان اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

* التقديم:

– التقديم مُتاح الآن للاطلاع علي التفاصيل و مزيد من التفاصيل:

– رابط التقديم (اضغط هنا).

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الرياض درجة البكالوريوس مجلس الضمان وظائف شاغرة

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