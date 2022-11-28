رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات
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أعلن مجلس الضمان الصحي، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية
* المسميات الوظيفية:
1 – مدير الخدمة.
* المؤهلات والخبرة
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة، مع إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.
2 – قائد فريق هندسة البيانات.
* المؤهلات والخبرة:
– درجة البكالوريوس في تخصص «علوم الحاسب، هندسة البرمجيات» أو ما يعادلها، مع 6 سنوات من الخبرة.
3 – مدير المشروع.
* المؤهلات والخبرة:
– درجة البكالوريوس في تخصص «إدارة الأعمال» أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة، و لغة إنجليزية.
4 – مخطط الحملات.
* المؤهلات والخبرة:
– درجة البكالوريوس في الاتصال أو التسويق أو مجال ذي صلة، مع شهادة اتصالات الشركات.
يفضل اعتماد شهادات التسويق الرقمي أو التسويق الرقمي والإعلان وإتقان اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.
* التقديم:
– التقديم مُتاح الآن للاطلاع علي التفاصيل و مزيد من التفاصيل:
– رابط التقديم (اضغط هنا).