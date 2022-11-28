رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

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أعلن مجلس الضمان الصحي، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية

* المسميات الوظيفية:

1 – مدير الخدمة.

* المؤهلات والخبرة

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة، مع إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

2 – قائد فريق هندسة البيانات.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس في تخصص «علوم الحاسب، هندسة البرمجيات» أو ما يعادلها، مع 6 سنوات من الخبرة.

3 – مدير المشروع.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس في تخصص «إدارة الأعمال» أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة، و لغة إنجليزية.

4 – مخطط الحملات.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس في الاتصال أو التسويق أو مجال ذي صلة، مع شهادة اتصالات الشركات.

يفضل اعتماد شهادات التسويق الرقمي أو التسويق الرقمي والإعلان وإتقان اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

* التقديم:

– التقديم مُتاح الآن للاطلاع علي التفاصيل و مزيد من التفاصيل:

– رابط التقديم (اضغط هنا).