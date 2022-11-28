لليوم الثالث.. إضراب عمال شركة صناعة السيارات الإيرانية تضامنًا مع المحتجين

تواصل – فريق التحرير:

لليوم الثالث على التوالي، يواصل عمال شركة «سيف خودرو» لصناعة السيارات عن العمل استجابة لدعوات الإضراب في إيران.

إضراب عمال شركة «سرما آفرين ألوند

كما أضرب عمال شركة «سرما آفرين ألوند» بمدينة قزوين، لليوم الثالث على التوالي، عن العمل تضامنًا مع الاحتجاجات والإضرابات العامة في البلاد.

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد أضرب طلاب جامعة «بهشتي»، شمال العاصمة طهران، عن الدخول في الصفوف الدراسية احتجاجا على تعليق عمل أربعة أساتذة من الجامعة، والتضييق على الطلاب بسبب دعمهم ومشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية.

إضرب أصحاب الحافلات وسائقي الشاحنات

فيما أضرب أصحاب الحافلات وسائقي الشاحنات لليوم الثاني على التوالي في بندر عباس جنوبي إيران، وقزوين وأصفهان وسط البلاد.

تظاهرات طلابية في جامعة حكيم سبزواري

ونظم طلاب جامعة حكيم سبزواري في مدينة سبزوار، تجمعات احتجاجية على قتلى المدن الكردية والبلوشية، مرددين: «من كردستان إلى طهران روحي فداء لإيران».

في الوقت نفسه، قال رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة : إن لجنة تقصي الحقائق المشكلة للتحقيق في تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في إيران يمكن أن تؤدي إلى تغيير.

إيران: لن نتعاون مع لجنة تقصي الحقائق

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، التعاون مع بعثة تقصي الحقائق المعينة من مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن طهران لن تتعاون على الإطلاق مع لجنة تقصي الحقائق التي أعلن عن تشكيلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

اقرأ أيضًا:

إيران ترفض التعاون مع بعثة تقصي الحقائق المعينة من مجلس حقوق الإنسان