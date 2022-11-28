«الحبوب» تُودِع فرق سعر شراء القمح المحلي بحسابات المزارعين

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن استكمال إيداع فرق سعر الشراء من مزارعين القمح المحلي للموسم الحالي 1444/1443هـ (2022م).

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية (26.594.116) ريال، وذلك لعدد (1764) مزارعًا.

يذكر أن المؤسسة أعلنت مؤخرًا عن اعتماد صرف مبلغ (52) ريال للطن، كفرق عن سعر الشراء المعتمد لهذا الموسم والمحدد بـ (1700) ريال للطن.

فرق سعر القمح

وجاء فرق سعر القمح تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتضمن “تعويض المزارعين المحليين وتحديد الفروقات إن وجدت مقارنه بالأسعار العالمية، وتطبيق ذلك بأثر رجعي لكافة المزارعين الذين قاموا بتوريد محصولهم لهذا الموسم، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام العام الحالي”.

وفي وقت سابق، أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد لهذا العام، بكمية مليون و9 آلاف طن للتوريد من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود.

وقال محافظ المؤسسة، المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، إن هذه الدفعة تأتي في إطار تعزيز المخزونات الإستراتيجية من القمح عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح.

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