شؤون الحرمين تطلق «حملة رقيم» لتعزيز الذكاء الاصطناعي

تواصل – واس:

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي أمس، حملة رقيم مبادرة “التوعية الرقمية” عبر البريد الإلكتروني.

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تعزيز مفهوم البيانات والذكاء الاصطناعي

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية إكرام الغامدي، أن إطلاق الحملة يأتي لتعزيز مفهوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لخدمة الحرمين الشريفين؛ عن طريق أرسال رسائل توعوية عبر البريد الإلكتروني لجميع الوكالات بالرئاسة، حيث تتضمن الحملة مبادرة “التوعية التقنية” لرفع مستوى الثقافة وتعزيز معرفة الحلول التقنية.

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«شئون الحرمين» تسخر الذكاء الاصطناعى لخدمة زوار المسجد الحرام

وسخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعى لخدمة بيت الله الحرام وضيوف الرحمن، حيث وفّرت العديد من الروبوتات الذكية التي تقوم على خدمة المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام، منها “روبوت التعقيم” الذي يعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام، بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (6) مستويات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الروبوت يعمل من 5 إلى 8 ساعات دون أي تدخل بشري، ويسع الجهاز (23.8) لتراً، يستهلك منها لترين كل ساعة تقريباً، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل جولة.

وأوضحت الوكالة أن الرئاسة وفرت “الروبوت التوجيهي الذكي” الذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، وذلك عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد.

وأشارت إلى أن الروبوت التوجيهي يدعم 11 لغة وهي اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والتركية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والبنغالية، والهوساوية، كما يحتوي الروبوت على شاشة 21 بوصة تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداءٍ للرأي.