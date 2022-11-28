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«الصحة»: تسجيل 61 إصابة جديدة بكورونا و 74حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 61 إصابة جديدة بكورونا و 74حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 61 إصابة جديدة بكورونا و 74حالة شفاء
١٢:٤٧:٠٢ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 74 حالة، ووفاة واحدة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 61 إصابة جديدة بكورونا ليصبح الإجمالي 825497 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 74 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 813010 حالة ولله الحمد.

وأكدت «الصحة» تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9459 حالة وفاة.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء  80 حالة، ووفاة واحدة.

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