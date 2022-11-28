الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الأرصاد» يتوقع: شتاء هذا العام هو الأعلى في معدل هطول الأمطار
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«الأرصاد» يتوقع: شتاء هذا العام هو الأعلى في معدل هطول الأمطار

«الأرصاد» يتوقع: شتاء هذا العام هو الأعلى في معدل هطول الأمطار

«الأرصاد» يتوقع: شتاء هذا العام هو الأعلى في معدل هطول الأمطار
١٢:٠٩:٢٠ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال محلل الطقس عقيل العقيل: إنه من المتوقع أن يكون شتاء هذا العام الأعلى بمعدل هطول الأمطار.

وأوضح في تصريحات لـ «الإخبارية»، أن المملكة تدخل تدريجيًا في فصل الشتاء الذي يبدأ حسب مركز الأرصاد في الأول من ديسمبر، وأنه حسب توقعات الطقس فإن شتاء هذا العام سيكون أدفى من المعتاد.

وأضاف أن هذا لا يعنى أن تصل درجات الحرارة إلى الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة، وأنه سيكون أعلى في معدل الأمطار على مناطق غرب وشمال، وشمال شرق المملكة، كذلك الحال على السواحل الغربية، وسواحل منطقة تبوك والمدينة المنورة.

تبدأ الليلة.. حالة وسمية سادسة غزيرة المطر

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تبدأ الليلة الحالة السادسة من الوسم حيث أمطار من موسطةإلى غزيرة مع رياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة سريعة لكنها غزيرة المطر مع احتمال تكون سحب عملاقة ممطرة تؤدي إلى جريان الأودية على أجزاء من تبوك والمدينة وسواحلها، مبينًا أن الغزارة متوقعة على الجوف والشمالية وأعالي وادي الرمة، وأن ينصح برفع الحلال عن الأودية.

أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وتشمل الأجزاء الساحلية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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الأرصاد الأمطار تبوك حالة الطقس فصل الشتاء معدل الأمطار

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