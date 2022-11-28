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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 185 ريال

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 185 ريال

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 185 ريال
١٢:١٢:٣٢ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، الموافق 28 من نوفمبر 2022، وسجل عيار 24 نحو 211.89 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 194.23 ريال.

عيار 21 يسجل 185.41 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 185.41 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 158.92 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 123.60 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 105.94 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6,590 ريال، وأسعار جنيه الذهب 1,483 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 211,887 ريالاً.

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