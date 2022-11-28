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القبض على مواطنين بحوزتهما 32 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر
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القبض على مواطنين بحوزتهما 32 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر

القبض على مواطنين بحوزتهما 32 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر

القبض على مواطنين بحوزتهما 32 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر
٠١:٠٣:٤٠ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بالمنطقة الشرقية، بحوزتهما (32.3) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر وسلاحان ناريان و(47) طلقة حية.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ومؤخرًا، أعلنت وزارة الداخلية، أنها تمكنت من إحباط محاولات تهريب أكثر من 68 طنًا من القات وأكثر من طن ونصف من مادة الحشيش وأكثر من 153 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب (68.7) طناً من مادة القات المخدر، وطن و(509) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(153,771) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

القبض على المهربين وعددهم 165 متهمًا

وأوضح أنه تم القبض على المهربين، وعددهم (165) متهمًا، منهم (53) مواطنًا، و(112) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (65) من الجنسية اليمنية، و(38) من الجنسية الإثيوبية، و(6) من الجنسية الصومالية، و(3) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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