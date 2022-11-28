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الدولار يهوي بالذهب بعد صعوده مستغلاً احتجاجات الصين
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الدولار يهوي بالذهب بعد صعوده مستغلاً احتجاجات الصين

الدولار يهوي بالذهب بعد صعوده مستغلاً احتجاجات الصين

الدولار يهوي بالذهب بعد صعوده مستغلاً احتجاجات الصين
١١:٥٨:١٦ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب تراجعًا، اليوم، بعد ارتفاع الدولار جراء الطلب على الملاذ الآمن الذي أثارته الاحتجاجات في العديد من المدن الصينية على القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1749دولارًا للأوقية (الأونصة) في الساعة 03:14 بتوقيت جرينتش وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1749.90 دولار.

ارتفاع مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المئة مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى.

وقال يب دزم رونج، محلل الأسواق في آي جي إن “أسعار الذهب تتعقب تحركات الدولار الأمريكي عن كثب ويبدو أن الغموض المتزايد جراء الاضطرابات المتزايدة في الصين دعم الدولار هذا الصباح”.

ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء أمس الأحد بعد اندلاع الاحتجاجات على قيود الصين الصارمة بشأن فيروس كورونا لليوم الثالث وامتدادها إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد.

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