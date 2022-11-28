إيران ترفض التعاون مع بعثة تقصي الحقائق المعينة من مجلس حقوق الإنسان

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رفضت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، التعاون مع بعثة تقصي الحقائق المعينة من مجلس حقوق الإنسان.

إيران: لن نتعاون مع لجنة تقصي الحقائق

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لن تتعاون على الإطلاق مع لجنة تقصي الحقائق التي أعلن عن تشكيلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل عمويي، أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وزارة الداخلية، وأنه في حال تضرر أي شخص خلال الأحداث الأخيرة يمكنه رفع دعوى.

الوزارة تستعدي السفير الألماني لدى طهران

واستدعت الوزارة، اليوم، السفير الألماني لدى طهران وسلمته مذكرة احتجاج «شديدة اللهجة» على خلفية تصريحات مسؤولين ألمان حول حالة حقوق الإنسان في إيران.

مقتل أحد المتظاهرين متأثرًا بإصابته

في الوقت نفسه، أفادت منظمة هنغاو الكردية لحقوق الإنسان بمقتل شورش نيكنام، أحد المتظاهرين من مهاباد غربي إيران، وكان قد أصيب بنيران قوات الأمن الأسبوع الماضي، مؤكدة أن رضا كاظمي «16 عامًا» من مدينة كامياران، الذي أصيب بنيران مباشرة من قوات الحرس الثوري الإيراني، توفي بعد 6 أيام بسبب شدة الإصابة.

وأكد ممثل مهاباد في البرلمان الإيراني، جلال محمود زاده أنه خلال الثلاثين يومًا الماضية، وبحسب إحصائيات غير رسمية، قتل 105 أشخاص في المناطق الكردية أثناء الاحتجاجات غربي البلاد.

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