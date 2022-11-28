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عاجل.. الدفاع المدني ينقذ شخصًا سقط في شق صخري بأحد جبال الدرعية (صور)
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عاجل.. الدفاع المدني ينقذ شخصًا سقط في شق صخري بأحد جبال الدرعية (صور)

عاجل.. الدفاع المدني ينقذ شخصًا سقط في شق صخري بأحد جبال الدرعية (صور)

عاجل.. الدفاع المدني ينقذ شخصًا سقط في شق صخري بأحد جبال الدرعية (صور)
١١:٣٥:١٤ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

كشف الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن إنقاذ شخص سقط في شق صخري بأحد جبال الدرعية.

وقال في حسابه على تويتر: أنقذ مدني الدرعية فجر اليوم شخصًا سقط في شق صخري بأحد الجبال بالعمارية.

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الدفاع المدني

ومؤخرًا، حصل فريق البحث والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني على شهادة إعادة التصنيف الدولي لفئة الثقيل، من خلال اجتياز تمرين ميداني افتراضي يحاكي وقوع كارثة طبيعية مدته (36) ساعة.

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ويشمل مراحل عدة منها العمليات الميدانية واللوجستية والطبية والإدارية وذلك تحت إشراف خبراء دوليين من المجموعة الدولية (INSARAG) التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من مكتب هيئة الأمم المتحدة (UN).

وعبر مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج عن شكره للخبراء الدوليين والجهات المشاركة في التقييم الدولي، مؤكدًا أن تقييم فريق البحث والإنقاذ السعودي بالمديرية جاء وفق اختبارات نظرية وعملية والوقوف على جاهزية الفريق واستكمال المتطلبات الخاصة لإعادة التصنيف من المنظمة الدولية.

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فريق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني يحصل على شهادة “إعادة التصنيف الدولي”

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