بيان مهم من رئاسة الحرمين حول الإجازة الفصلية للطلاب

تواصل- فريق التحرير

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الجاهزية العالية لكثافة الزوار خلال الإجازة الفصلية للطلاب.

وقال إنه نظرًا لما يشهده الحرمان الشريفان من توافر أعداد كبيرة من المعتمرين والزائرين تزامنًا مع الإجازة الفصلية للطلاب؛ فتؤكد الرئاسة أنها تسعد باستقبالهم وتوفير أفضل الخدمات لهم، وتدعو لهم بالقبول.

وأضاف أننا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نسعد بتقديم أفضل الخدمات وسبل الراحة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة لرؤية الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030‪ .

ورفع شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

مبادرة التوعية الرقمية

وفي سياق غير بعيد، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي أمس، حملة رقيم مبادرة “التوعية الرقمية” عبر البريد الإلكتروني .

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية إكرام الغامدي، أن إطلاق الحملة يأتي لتعزيز مفهوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لخدمة الحرمين الشريفين؛ عن طريق أرسال رسائل توعوية عبر البريد الإلكتروني لجميع الوكالات بالرئاسة، حيث تتضمن الحملة مبادرة “التوعية التقنية” لرفع مستوى الثقافة وتعزيز معرفة الحلول التقنية.

اقرأ أيضًا:

استعدادًا للإجازة المدرسية.. تجهيز المصليات لاستقبال عمّار بيت الله الحرام