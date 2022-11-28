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لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في «أرامكو ساتورب» في عدد من التخصصات
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لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في «أرامكو ساتورب» في عدد من التخصصات

لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في «أرامكو ساتورب» في عدد من التخصصات

لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في «أرامكو ساتورب» في عدد من التخصصات
١١:٢٣:١٥ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات «ساتورب»، عن توفّر وظائف هندسية  شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1- مهندس سلامة العمليات

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، مع خبرة  من 8 -10  سنوات في المجال التقني المطلوب.

* المهام الوظيفية

1 – تطوير وتنفيذ وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لبرنامج سلامة العمليات (KPIs).

2 – إنشاء وتنفيذ وإدارة برنامج متكامل لسلامة العمليات مع تطبيق معايير إدارة سلامة العمليات ذات الصلة.

3 – تقديم الدعم الهندسي لسلامة العمليات والتوجيه والمساعدة الفنية في مراجعة عملية إدارة التغيير وتسهيل تقييمات المخاطر.

4 – المشاركة في التحقيق في حوادث سلامة العمليات مما يوفر نظرة ثاقبة لسلامة العملية، مع أنشطة إعادة التحقق من تحليل مخاطر عملية مصفاة الرصاص.

2- مهندس تآكل

* المؤهلات والخبرات

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الهندسة المعدنية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 15 عامًا في إدارة التآكل وتقييم مخاطر النزاهة وعمليات التفتيش في النفط والغاز أو صناعة البتروكيماويات والحد الأدنى 10 سنوات كمتخصص في هندسة التآكل.

* المهام الوظيفية

1 – ومختبر الخدمات للتحقيق في أعطال المعدات الساكنة، باستخدام الاختبارات المدمرة وغير المدمرة لحل المشكلة وتجنب تكرارها.

2 – تحديث أدلة التآكل وخطة التفتيش على أساس القابلية للتلف. قد يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر جمع البيانات ومراجعة حلقة التآكل وتقييم المخاطر وخطة التفتيش.

3 – إدارة الفحص لاقتراح مادة جديدة تلبي متطلبات العمل مع وظائف محسنة من مجموعة من المواد الجديدة التي يمكن أن تعمل كبدائل.

 4 – ضمان اختيار المواد في مراحل التصميم والتغذية الأولية للمشاريع لتلبية معايير سلامة الأصول طويلة الأجل ومعايير الجودة والمواصفات المعتمدة.

* التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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