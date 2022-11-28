لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في «أرامكو ساتورب» في عدد من التخصصات
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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات «ساتورب»، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية
1- مهندس سلامة العمليات
* المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، مع خبرة من 8 -10 سنوات في المجال التقني المطلوب.
* المهام الوظيفية
1 – تطوير وتنفيذ وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لبرنامج سلامة العمليات (KPIs).
2 – إنشاء وتنفيذ وإدارة برنامج متكامل لسلامة العمليات مع تطبيق معايير إدارة سلامة العمليات ذات الصلة.
3 – تقديم الدعم الهندسي لسلامة العمليات والتوجيه والمساعدة الفنية في مراجعة عملية إدارة التغيير وتسهيل تقييمات المخاطر.
4 – المشاركة في التحقيق في حوادث سلامة العمليات مما يوفر نظرة ثاقبة لسلامة العملية، مع أنشطة إعادة التحقق من تحليل مخاطر عملية مصفاة الرصاص.
2- مهندس تآكل
* المؤهلات والخبرات
– درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الهندسة المعدنية أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 15 عامًا في إدارة التآكل وتقييم مخاطر النزاهة وعمليات التفتيش في النفط والغاز أو صناعة البتروكيماويات والحد الأدنى 10 سنوات كمتخصص في هندسة التآكل.
* المهام الوظيفية
1 – ومختبر الخدمات للتحقيق في أعطال المعدات الساكنة، باستخدام الاختبارات المدمرة وغير المدمرة لحل المشكلة وتجنب تكرارها.
2 – تحديث أدلة التآكل وخطة التفتيش على أساس القابلية للتلف. قد يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر جمع البيانات ومراجعة حلقة التآكل وتقييم المخاطر وخطة التفتيش.
3 – إدارة الفحص لاقتراح مادة جديدة تلبي متطلبات العمل مع وظائف محسنة من مجموعة من المواد الجديدة التي يمكن أن تعمل كبدائل.
4 – ضمان اختيار المواد في مراحل التصميم والتغذية الأولية للمشاريع لتلبية معايير سلامة الأصول طويلة الأجل ومعايير الجودة والمواصفات المعتمدة.
* التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).